Microsoft Copilot è ora disponibile, come app simile a ChatGPT, su Android

Microsoft ha lanciato in sordina un’app Copilot dedicata per Android. La nuova app è disponibile nel Google Play Store e offre l’accesso a Copilot, l’intelligenza artificiale di Microsoft, senza dover utilizzare l’app mobile di Bing. Copilot su Android è disponibile da quasi una settimana, mentre la versione per iOS non è ancora disponibile.

Microsoft Copilot su Android: Il Chatbot All-in-One che Rivaleggia con ChatGPT di OpenAI

L’app Copilot di Microsoft su Android è molto simile a ChatGPT, con accesso a funzionalità di chatbot, generazione di immagini tramite DALL-E 3 e possibilità di redigere testi per e-mail e documenti. Include anche l’accesso gratuito all’ultimo modello GPT-4 di OpenAI, cosa che si deve pagare se si usa ChatGPT. Il lancio dell’app Copilot per Android arriva poco più di un mese dopo che Microsoft ha ribattezzato Bing Chat in Copilot. All’inizio di quest’anno Microsoft ha lanciato la sua spinta verso l’intelligenza artificiale all’interno del motore di ricerca Bing, integrando un’interfaccia simile a ChatGPT nei risultati di ricerca. Sebbene sia ancora disponibile, Microsoft ha abbandonato il marchio Bing Chat e ha permesso a Copilot di essere un’esperienza indipendente che esiste anche su un dominio dedicato all’indirizzo copilot.microsoft.com, proprio come ChatGPT.

Ecco come Microsoft descrive la nuova applicazione

Migliora la tua produttività con Copilot – il tuo assistente di chat dotato di intelligenza artificiale

Copilot è un assistente di chat all’avanguardia di Microsoft che si avvale dei più recenti modelli OpenAI, GPT-4 e DALL-E 3. Queste tecnologie avanzate di IA forniscono risposte rapide, complesse e precise, oltre alla capacità di creare immagini mozzafiato. Queste tecnologie AI avanzate forniscono risposte rapide, complesse e precise, oltre alla capacità di creare immagini mozzafiato da semplici descrizioni testuali.

Chattare e creare tutto in un unico posto, gratuitamente!

Copilot di Microsoft: Espansione Mobile e Il Futuro di Bing Chat

Il lancio di app mobili per Copilot sembra il prossimo passo logico per l’espansione dell’esperienza Copilot indipendente, soprattutto perché anche Bing Chat Enterprise è stato ribattezzato solo Copilot. Anche se al momento non c’è traccia di una versione iOS di Copilot, probabilmente è dietro l’angolo. Fino ad allora, è sempre possibile utilizzare l’app Bing su iPhone o iPad per accedere alle funzioni Copilot esistenti. Se il vostro dispositivo principale è uno smartphone Android e volete provare la nuova app Copilot, scaricatela gratuitamente dal Google Play Store.