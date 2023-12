Quentin Tarantino non voleva che il film su Star Trek fosse il suo ultimo lavoro

Il progetto mai realizzato del film su Star Trek ideato da Quentin Tarantino sarà uno di quei What if che alimenteranno la suggestione dei cinefili. Di recente, è stato rivelato che lo stesso Quentin Tarantino ha espresso l’intenzione di non curare la regia del film su Star Trek, perché non voleva che quello fosse il suo ultimo lavoro prima del ritiro.

Lo ha rivelato lo scrittore Mark L. Smith. Ecco le sue parole:

Quentin e io ci stavamo lavorando sopra. Solo che, ad un certo punto, ha iniziato a preoccuparsi del numero che il film avrebbe rappresentato. Ricordo che stavamo parlando, e lui disse: ‘Se solo riuscissi a concepire l’idea che Star Trek potrebbe essere il mio ultimo film, l’ultima cosa che farò. È così che voglio finirla?’

E poi ha continuato:

Credo che quello sia stato l’ostacolo che non sarebbe mai riuscito a superare. Quindi la sceneggiatura è ancora lì sulla sua scrivania. So che ha detto un sacco di cose carine a riguardo. Mi piacerebbe che il film in qualche modo si facesse: sarebbe il più grande lungometraggio di Star Trek mai fatto. E non lo dico perché ci ho lavorato dentro quella sceneggiatura, ma semplicemente per quello che Tarantino ne avrebbe fatto.

Sappiamo che l’idea di Quentin Tarantino era quella di realizzare un lungometraggio su Star Trek R-Rated. Lo stesso Smith ha dichiarato su questo particolare:

Penso che la sua visione fosse semplicemente proiettata sull’andarci duro. Sarebbe stato una sorta di film di violenza alla Pulp Fiction. E non sto parlando del linguaggio, ci sarebbero state solo un paio di cose a riguardo, riservate a personaggi speciali da inserire nel mondo di Star Trek. L’aspetto particolare era proprio il tipo di stile alla Tarantino che si stava imprimendo al film. Sarebbe stato davvero bello.

Ricordiamo che il progetto era basato su un episodio di Star Trek della serie classica. Si tratta della puntata diciassette della seconda stagione, il cui titolo originale è A piece of Action, e che in italiano ha il titolo Chicago Anni Venti.

In questa puntata troviamo l’Enterprise che arriva sul pianeta Sigma Iotia II. Si tratta di un pianeta in cui i membri dell’Enterprise scoprono che gli abitanti hanno modellato la loro società, utilizzando un libro di gangster degli anni Venti. Kirk e Spock dovranno a loro volta diventare dei gangster.

E, secondo quanto riferito dallo stesso Mark L. Smith, il film di Quentin Tarantino a tema Star Trek avrebbe avuto proprio gangster e sparatorie di mezzo.

Le critiche, però, a questo spin-off alternativo di Star Trek, non sono mancate. In particolare Rod Roddenberry, il figlio di Gene, ha fatto notare come non sia possibile lavorare ad uno Star Trek in stile Le Iene.

Ci viene però da pensare che il pubblico avrebbe apprezzato l’idea di vedere Quentin Tarantino alle prese con una storia di Star Trek “tarantinizzata”.