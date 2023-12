Il cast di The Buccaneers: “Speriamo di darvi presto notizie in merito alla seconda stagione”

Se state cercando la nuova serie tv perfetta per le vacanze di Natale forse abbiamo una proposta per voi che potrà risollevarvi la giornata. Avete già sentito parlare di The Buccaneers? Noi speriamo di si perchè è uno show che merita tutta la vostra attenzione. Tanti fan si sono recentemente lamentati per la data d’uscita della terza stagione di Bridgerton, fissata per il mese di maggio 2024, oltre due anni dopo rispetto al rilascio della seconda stagione. Fan di Bridgerton non temete: The Buccaneers sarà lo show in grado di non farvi sentire la mancanza dei fratelli Bridgerton. La serie disponibile in toto dal 13 dicembre solo su Apple TV+ è l’ideale da divorare dopo le abbuffate dei pranzi di Natale. Se amate gli show in costume ambientati nella Londra dell’800 non potete perderla.

Proprio della serie e delle aspettative per la tanto sperata seconda stagione abbiamo parlato con il cast dello show. Ecco la nostra intervista al cast di The Buccaneers.

The Buccaneers: team Theo o team Guy?

Per chi non ha ancora visionato lo show, vi consigliamo di recuperare quanto prima, dovete sapere che la serie ruota attorno al desiderio delle madri di 4 fanciulle di vederle felici e sposate al fianco di un Lord inglese. Le protagoniste della serie sono giovani debuttanti americane ricche e divertenti che hanno intenzione di mostrare le loro doti ed il loro carisma alla classe inglese più benestante ma anche integerrima. L’arrivo delle Buccaneers movimenterà le feste ed i ricevimenti della corte inglese fino a suscitare le attenzioni di veri e propri Lord e scapoli d’oro.

In particolare sarà la giovane Nan ad incuriosire due inestimabili pretendenti: Guy Thwarte e Theo, il Duca di Tintagel. Si anche in The Buccaneers non mancano Duchi e Lord interessanti e dall’aspetto più che gradevole. Come avrete quindi intuito il triangolo amoroso è alle porte. Non potevamo di certo resistere dal chiedere al cast chi tra i due scapoli d’oro vedessero meglio al fianco di Nan.

Matthew Broome, interprete di Guy Thwarte, e Guy Remmers, volto di Theo, si sono schierati.

“Ah è una bella domanda questa! Ammetto che è difficile scegliere perchè sono entrambi ottimi ragazzi e fanno tutti e due scelte discutibili. Sono amici e questo li mette ancora più in difficoltà perchè amano la stessa donna. Se devo essere onesto io come spettatore sono team Guy. Mi piace il mio personaggio.” – dichiara Matthew Broome.

Guy Remmers ha concordato interamente con quanto dichiarato dal suo collega e amico Matthew ma si è trovato costretto ad ammettere che preferisce il team Theo. “Io come il mio personaggio sono team Theo. Sorry Matthew.”

La ragazze, invece, sono state molto più diplomatiche e non si sono volute sbilanciare.

Aubri Ibrag (Lizzy Elmsworth): “Io sono team Nan. Sostengo ogni sua decisione. Basta che Nun sia felice.”

Imogen Waterhouse (Jinny St. George): “Oh questa domanda potrebbe essere molto pericolosa e controversa… posso dire che sono team Nan anche io? Sono team Nan. È difficile scegliere un team tra Theo e Guy. Forse è persino troppo presto anche dopo un’intero stagione.”

La sorpresa però ce l’hanno regalata Josie e Mia. Non si sono sbilanciate sul team che preferiscono come spettatrici ma hanno giustamente giustificato le loro ragioni ed in più ci hanno regalato un altro nuovo team per cui sono certa che molti spettatori potrebbero patteggiare.

Josie Totah (Mabel Elmsworth): “Onestamente sono totalmente indifferente rispetto a questo triangolo amoroso. Credo di essere team Honoria e Mabel. Per essere davvero onesta è questo il tema su cui mi sono focalizzata ma penso che sia Theo che Guy sono fantastici nei loro vari modi di essere.

Mia Threapleton (Honoria Marable): “Penso che sia davvero difficile scegliere un team perchè sono entrambi molto simile. Non è come scegliere team Jacob e team Edward in cui sono due persone completamente diverse. Si penso di essere team Mahoria.”

Golden Boy o Bad Boy: forse The Buccaneers lancia un nuovo trend

Come avrete notato già da questa prima interazione e presentazione del cast, The Buccaneers ha come protagonisti maschili due personaggi che in fondo sono molto simili Theo e Guy. Possiamo definirli tranquillamente due ottimi ragazzi. Forse non siamo molto abituati a vedere due Golden Boy che lottano per attirare le attenzioni della medesima ragazza. Siamo solitamente abituati a vedere un bad boy vs il golden boy. Forse l’era del bad boy è finita? Magari perchè le ragazze hanno bisogno di un vero golden boy nella vita vera. A rispondere alla domanda sono intervenuti i due protagonisti maschili della serie.

Matthew Broome (Guy Thwarte): “Intanto ti ringrazio perchè hai colto davvero l’animo dei due personaggi. In fondo sono davvero due ragazzi d’oro.”

Guy Remmers (Theo): “Penso anche che questa rappresentazione sia più veritiera e normale. Sia Theo che Guy non prendono sempre la miglior decisione al momento ma proprio per questo credo che ciascuno si possa identificare con loro. La cosa bella è che le persone si possono chiedere se sono team Theo o team Guy.”

Taylor Swift regina anche della colonna sonora di The Buccaneers

La colonna sonora di The Buccaneers è stupenda, davvero molto pop e in perfetta armonia con le tematiche e il carisma delle protagoniste dello show. Nella colonna sonora troverete brani di Taylor Swift, Boygenius, Maggie Rogers, Bikini Kill, Yeah Yeah Yeahs, Angel Olsen, Brandi Carlile, oltre alle musiche originali di Folick, Lucius, Alison Mosshart, Warpaint, Gracie Abrams, Sharon Van Etten, Bully, Danielle Ponder e delle AVAWAVES, compositrici della serie. In particolare non potevamo non soffermarci sulle due canzoni di Taylor Swift, una delle quali, senza fare spoiler, è contenuta all’interno dell’ultimo episodio della serie. Considerato quanto i fan della cantante sono amanti del genere romance non potevamo esimerci dal chiedere al cast di The Buccaneers se anche loro fossero degli Swifties ma soprattutto se hanno un particolare Era di Taylor da associare alla loro personalità e a quella del loro personaggio.

Josie Totah (Mabel Elmsworth): “Oh si io e Mia siamo grandissime Swifty. In parte perchè è vero e in parte perchè non vogliamo essere rimosse dalla serie (scherza ovviamente e ride). Scherzi a parte. Sono davvero una Swifty e sono entrata nel mio periodo Taylor Swift perchè mentre stavamo girando The Buccaneers è uscito Midnights, l’ultimo album della cantante. Per essere ancora più precisi l’album di Taylor è uscito la sera prima che girassimo scena in cui il mio personaggio dona a quello di Mia un regalo speciale. E lo abbiamo ascoltato proprio appena uscito e quando ci siamo dirette sul set la mattina seguente. Mabel come era direi che è Folklore.”

Mia Threapleton (Honoria Marable): “Per quanto riguarda Honoria credo che sia nel suo periodo Lover. Si Honoria è nella sua Lover Era. Probabilmente per le interazioni con Mabel e tutto ciò che riguarda il percorso delle due ragazze.”

Imogen Waterhouse (Jinny St. George): “Noi siamo grandissime Swifties. E se devo scegliere un era per Jenny ti direi 1989.”

Aubri Ibrag (Lizzy Elmsworth): “Io invece penso che Lizzy sia nella sua Reputation Era. Si direi proprio di si e lo capirete guardando la serie.”

The Buccaneers l’importanza dell’amicizia tra donne dentro e fuori dal set

The Buccaneers ha come tema centrale l’amore in tutte le sue sfumature, l’amicizia tra donne e la famiglia. Credete nel potere dell’amicizia femminile e come avete costruito questa amicizia per la serie tv?

Mia Threapleton (Honoria Marable): “Onestamente penso che l’aver passato 7 mesi assieme, così vicine come eravamo, vivendo nello stesso edificio. Praticamente dormendo l’una sul divano dell’altra in diversi punti, ci ha davvero rese molto unite. Ed è proprio questo tipo di amicizia che hai con le persone che sono così vicine a te a renderle così speciali e dovremmo davvero essere grati per questo grandissimo dono. Credo che proprio grazie alla serie tv siamo diventate così amiche. Amiche nella serie e anche nella vita reale.”

Josie Totah (Mabel Elmsworth): “Si, concordo in pieno.”

In particolare con riferimento ai personaggi di Jinny e Lizzy abbiamo voluto mettere l’accento della domanda sul fatto che le ragazze aprano la serie tv da grandi amiche ma nel corso dello show si troveranno più volte in disaccordo per colpa di un certo Lord. Iniziano quindi i primi episodi come amiche inseparabili poi diventano rivali ma noi crediamo che ci siano sempre state l’una per l’altra.

Aubri Ibrag (Lizzy Elmsworth): “Non penso che Jinny e Lizzy siano rivali. Penso che almeno da parte di Lizzy non ci sia mai stato odio ma solo amore verso Jinny. Penso che l’amore definisca il loro rapporto. Credo che per questo Lizzy abbia scelto di tornare a Londra, per prendersi cura della sua amica ed essere sicura che stesse bene. Secondo me se Jenny e Lizzy non si fossero volute bene se ne sarebbero semplicemente andate senza più guardarsi indietro.”

Imogen Waterhouse (Jinny St. George): “Per quanto riguarda Jinny penso che ci sia sempre stata una sorta di gelosia verso Lizzy, una competizione messa in atto dalle loro madri. In realtà loro hanno sempre cercato di incoraggiarsi a vicenda. Credo che prima di compiere il grande passo all’interno della società e di vivere le esperienze che hanno vissuto all’interno della prima stagione della serie tv, prima di entrare in competizione devono aver avuto un rapporto molto forte e solido. Ed è proprio grazie a questo rapporto se ora sono unite, se lo sono state fino alla fine. In particolare nonostante Jinny abbia fatto cose molte discutibili. Lizzy è un’amica molto solidale.”

Aubri Ibrag (Lizzy Elmsworth): “Si le ha fatte (ride). Ad ogni modo Lizzy sa che la vera Jinny è nascosta dietro questa sua nuova versione. È solo offuscata dai fasti della stagione dei matrimoni e dalle aspettative delle persone che la circondano, e tutto ciò offusca un po’ il suo giudizio. Penso che Lizzy stia solo aspettando di avere indietro la sua amica e sa che questo accadrà, per questo è sempre lì per Jinny.”

Imogen Waterhouse (Jinny St. George): “Inoltre sono davvero molto giovani, stanno ancora crescendo ed imparando diverse cose in merito a loro stesse ad al mondo che le circonda. Ciascuna di noi ricorda che essere una giovane donna è difficile. Navigare tutto ciò non è semplice ma ovviamente crediamo nel potere delle donne.”

The Buccaneers avrà una seconda stagione?

Se non avete ancora visionato l’ultimo episodio della serie tv non preoccupatevi perchè non riceverete alcuno spoiler dalla lettura di questa domanda né tanto meno dalle risposte che il cast della serie ci ha donato. Vi basta sapere che il finale è realmente imprevedibile e sorprendente per una serie tv. Forse siamo sempre più abituati a drama in costume o show in cui l’amore è l’argomento centrale che si concludono con un finale prevedibile fin dal primo capitolo. Nel caso di The Buccaneers non è stato così.

Ragazzi dobbiamo parlare un attimo del finale. È un finale da vero OMG. Completamente imprevedibile e sorprendente. Cosa avete pensato la prima volta che lo avete letto? Inoltre dato il finale possiamo sperare in una seconda stagione per la serie tv?Noi vorremmo davvero vederla.

Josie Totah (Mabel Elmsworth): “Non mi ricordo dove ero quando l’ho letto ma mi è sembrato che l’ultimo episodio fosse come una montagna russa di emozioni, succedono davvero tante cose. Amo le cose che accadono ai nostri personaggi e quelle che riguardano gli altri. Penso sia davvero stato fatto bene. Per quanto riguarda la seconda stagione non sappiamo davvero ancora nulla. Possiamo dirvi che abbiamo amato girare The Buccaneers e vogliamo tornare sul set.”

Mia Threapleton (Honoria Marable): “Al momento siamo molte felici che tutti si stiano divertendo a guardare la serie tanto quanto noi ci siamo divertiti a girarla.”

Guy Remmers (Theo): “Speriamo anche noi che ci sia una seconda stagione ma non abbiamo ancora notizie in merito. Per quanto riguarda il finale che cosa possiamo dire in merito….? Penso che per ogni episodio che abbiamo letto ci siano sempre diversi momenti in cui avrei voluto scrivere a Matthew dicendo: “OMG! Questa cosa è davvero successa?!” In sostanza all’interno della prima stagione di The Buccaneers ci sono diversi momenti OMG, oltre al finale.”

Matthew Broome (Guy Thwarte): “Inoltre dovete sapere che e non abbiamo potuto leggere tutti ed 8 i copioni degli episodi prima di iniziare le riprese della serie. Li abbiamo letti man mano mentre giravamo lo show. Finivamo di girare l’episodio 6 e improvvisamente giravamo qualcosa dell’episodio 8. Anche noi che facevamo parte dello show scoprivamo cose della serie nel mentre la stavamo creando ed è stata una bellissima esperienza.”

Imogen Waterhouse (Jinny St. George): “Non sappiamo se ci sarà una seconda stagione ma siamo molto speranzose. Per quanto riguarda il finale l’ho letto ed ho detto “WOW nessuno se lo aspetta”

Aubri Ibrag (Lizzy Elmsworth): “Si, il finale di The Buccaneers è davvero inaspettato e questo è tutto quello che dirò non vogliamo spoilerare nulla. Speriamo che la serie venga rinnovata per la seconda stagione.”

Vi ricordiamo che The Buccaneers è interamente disponibile con i suoi otto episodi solo su Apple TV+.