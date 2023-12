Jonathan Majors dichiarato colpevole di aggressione, rischia un anno di carcere

Jonathan Majors è stato dichiarato colpevole di aggressione nei confronti della ex fidanzata, e rischia un anno di carcere. Una giuria di Manhattan ha ritenuto Jonathan Majors colpevole di due reati minori di molestie e aggressioni, ma lo ha assolto per altri due capi di imputazione.

Nel processo per aggressione domestica, Jonathan Majors è stato dichiarato non colpevole di aggressione intenzionale di terzo grado e molestie aggravate di secondo grado nei confronti della ex fidanzata Grace Jabbari.

Il giudice Michael Gaffey ha stabilito per il 6 febbraio il giorno della sentenza nei confronti di Jonathan Majors. L’attore rischia fino a un anno di carcere, ma potrebbe anche essere condannato alla libertà vigilata.

A marzo, Jonathan Majors era stato arrestato a New York, dopo aver aggredito la sua ex ragazza sul sedile posteriore di un veicolo. Grace Jabbari ha dichiarato di avere avuto uno scontro con l’attore dopo aver letto un messaggio di un’altra donna, che si riferiva in maniera esplicita a Majors, dicendo di volerlo baciare.

La ex fidanzata ha riferito di aver sentito, mentre Majors cercava di recuperare il telefono, un duro colpo sulla testa, che le ha provocato lividi, gonfiore e forte dolore.