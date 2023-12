Bittle X: il robot ideale per acquisire nuove competenze e per giocare

Bittle X è un piccolo robot messo a punto dalla Boston Dynamics, ed è disponibile ad un costo accessibile sia per i clienti privati che per le scuole.

Semplificare l’apprendimento diventa essenziale in un mondo sempre più dinamico, in cui è importante acquisire velocemente nuove competenze. Questo discorso non vale solo per i ragazzi, ma anche per gli adulti, dal momento che anche la formazione professionale è oggetto di crescente richiesta da parte della società odierna.

Il sapere è spesso in cambiamento, con nozioni che si ampliano, per cui l’aggiornamento non va trascurato. Chi si forma correttamente e in maniera costante può ambire a ricoprire posizioni lavorative di un certo rilievo, attraverso una crescita professionale che può portare grandi soddisfazioni.

La robotica aiuta ad espandere le conoscenze

In un’ottica di espansione delle conoscenze, la Boston Dynamics ha sviluppato Bittle X, un piccolo robot che arriva in supporto dell’apprendimento. Indirizzato ai clienti privati e alle scuole, Bittle X si focalizza sulle competenze digitali e scientifiche. L’automazione e la programmazione, con i loro linguaggi tecnici, non avranno più segreti grazie al nuovo gadget-bot. Un dispositivo robotico di ultima generazione che è accanto anche agli studenti impegnati negli ambiti Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

Studiare le nozioni informatiche e scientifiche è un compito che coinvolge tante persone in un modo iperconnesso che richiede professionisti preparati. I ragazzi che frequentano la scuola e l’università devono imparare sempre in un’ottica di competenze future, mentre chi è già inserito nel mondo del lavoro è spesso chiamato ad accrescere le proprie conoscenze.

Apprendimento semplificato con il nuovo robot Bittle X

Per soddisfare varie esigenze che interessano il variegato universo della formazione, il mini robot Bittle X rappresenta un valido punto di riferimento. E ciò soprattutto se consideriamo che semplifica il processo di apprendimento, riducendo il tempo necessario per imparare le nozioni. Sappiamo che il tempo è prezioso e non basta mai, per cui ricorrere alla tecnologia robotica per velocizzare il fruire di nuove conoscenze diventa un processo a cui non si può rinunciare.

La robotica aiuta la robotica, è questo il principio alla base dell’innovativo robot Bittle X. Ideato da esperti che mirano ad aiutare coloro che si approcciano ad un utilizzo sempre più approfondito delle macchine, è quindi indicato per gli scolari e per chi deve aggiornarsi professionalmente.

Bittle X: intrattenimento e funzionalità

Bittle X regala una user experience davvero apprezzabile e confortevole. Ciò è dovuto innanzitutto alle sue dimensioni ridotte, che consentono a chi lo utilizza di poterlo tenere nel palmo di una mano. Un robot maneggevole che si adatta anche alle superfici di appoggio, privilegiando la facilità d’uso.

Si tratta di un gadget-bot che è semplice da usare perché è pensato per tutta la famiglia. Per i bambini rappresenta un compagno di giochi su cui poter contare in un’ottica di intrattenimento innovativo che sorprende i più piccoli. I genitori possono stare tranquilli e occuparsi dei loro impegni quotidiani mentre i bimbi passano del tempo con Bittle X.

Entusiasmo e curiosità cresceranno con il nuovo robot, il cui funzionamento si attiva grazie ai comandi vocali. Riconosce la voce umana e diventa operativo, garantendo così grande versatilità di utilizzo. Interagire con Bittle X diventa per chiunque un processo intuitivo attraverso lo sviluppo degli esperti della Boston Dynamics, che hanno puntato sulla praticità. Anche il prezzo viene incontro alle esigenze di tutti visto che costa circa 225 dollari, un altro punto a favore del nuovo robot.