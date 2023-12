Resident Evil 4 VR Mode disponibile da oggi gratuitamente

L'immersiva e spaventosa esperienza di Resident Evil 4 VR Mode è disponibile da oggi, come DLC gratuito, per PlayStation VR2.

Da oggi potete letteralmente immergervi nel mondo del survival horror con Resident Evil 4 VR Mode: questa esperienza “spaventosamente” coinvolgente è ora disponibile come DLC gratuito su PlayStation VR2 per tutti i possessori di Resident Evil 4 per PlayStation 5. La realtà virtuale fa rivivere l’intera campagna principale come mai prima d’ora e introduce un nuovo livello di paura in questo classico rinnovato.

L’intera nuova modalità di gioco è disponibile per l’aggiornamento a tutti i possessori del titolo su PS5: chi invece non l’ha ancora ma vuole saggiarne le possibilità in VR può rivolgersi alla nuova demo gratuita: la Resident Evil 4 VR Mode Gameplay Demo è difatti disponibile ora sul PlayStation Store. Con questa demo gratuita, i giocatori che non hanno ancora acquistato il pluripremiato titolo possono avere un assaggio della parte iniziale del gioco, ricca di azione. La demo include anche il nuovo Shooting Range della modalità, che illustra gli intuitivi controlli VR e le meccaniche realistiche delle armi.

La Resident Evil 4 VR Mode trasporta i giocatori direttamente nel mondo da incubo del gioco e permette loro di vestire i panni di Leon S. Kennedy. Vedere i luoghi familiari del gioco attraverso gli occhi di Leon in VR aggiunge un nuovo livello di intensità alla sua straziante missione di salvataggio. I giocatori possono ora trovarsi faccia a faccia con Ganados e altri spaventosi nemici che sembrano essere proprio lì. Gli ambienti resi vividamente appaiono ancora più tangibili quando vengono visualizzati sul display 4K HDR di PlayStation VR2, mentre l’audio 3D conferisce una dimensione completamente nuova all’atmosfera inquietante.

I giocatori possono avvicinarsi e interagire con l’ambiente circostante in modi nuovi grazie ai controlli VR realistici. I controller PlayStation VR2 Sense consentono input coinvolgenti per la risoluzione di enigmi, l’esplorazione e il combattimento. Ogni strumento dell’arsenale di Leon è rappresentato in modo incredibilmente dettagliato, con un feedback aptico che rende ogni arma unica fino al grilletto. Le armi includono anche meccaniche specifiche che vengono eseguite con gesti autentici, come la ricarica dei fucili con azioni di pompaggio o l’oscillazione del coltello di Leon per eseguire parate e attacchi in mischia. Resident Evil 4 è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Il titolo arriverà anche su iPhone 15 Pro e su tutti gli iPad e Mac con chip M1 o successivi il 20 dicembre 2023.

