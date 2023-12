Telegram rivoluziona l’esperienza utente: apre la trascrizione vocale a tutti

L’app di messaggistica Telegram ha lanciato una serie di aggiornamenti per iOS e Android, che promettono di trasformare radicalmente l’esperienza di comunicazione per tutti gli utenti. Con l’ultimo aggiornamento rilasciato, Telegram ha introdotto una serie di funzionalità nuove e allettanti, progettate per semplificare la vita digitale di chiunque si affidi a questa piattaforma per restare in contatto con il mondo. L’aggiornamento per iOS (versione 10.3) è già disponibile su App Store, quella per Android, invece, sarebbe attualmente ancora in fase di revisione e dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La voce per tutti, o quasi

La più sorprendente di queste novità è l’apertura della trascrizione vocale a tutti gli utenti. Fino ad ora, questa funzione di conversione da voce a testo era riservata agli abbonati Premium, ma con l’ultimo update, Telegram ha decisamente ribaltato la situazione, consentendo a chiunque di convertire fino a due messaggi vocali – o video- in testo. Una mossa che potrebbe rivelarsi una vera manna dal cielo in quei momenti in cui è necessario liberare le mani, rendendo la comunicazione più accessibile e versatile per tutti gli utenti: basta toccare l’icona →A in un messaggio vocale per provare. C’è da sottolineare un dettaglio importante: l’accesso illimitato alle trascrizioni rimane un privilegio degli abbonati Premium, mentre gli utenti che non hanno sottoscritto un abbonamento avranno a disposizione la conversione solo per due messaggi a settimana. Questa funzione verrà rilasciata gradualmente e potrebbe non essere disponibile ovunque immediatamente.

Le altre novità

Ma le novità non finiscono qui. Telegram ha anche introdotto i “Canali simili“, un’aggiunta che renderà più agevole trovare canali pubblici affini agli interessi degli utenti. Quando ci si iscrive a un canale, si potrà consultare una lista di canali pubblici simili, accuratamente selezionati in base alle somiglianze tra le loro liste di iscritti. Questa funzione permette di scoprire rapidamente nuove community che trattano argomenti affini, agevolando la socializzazione e il confronto con persone che condividono le stesse passioni. Ma non è tutto: Telegram ha potenziato anche la possibilità di ripubblicare le storie degli amici e canali preferiti sulla propria pagina personale. Questa opzione amplifica la condivisione di contenuti interessanti, permettendo ai creatori di raggiungere un pubblico più vasto attraverso il passaparola digitale. E parlando di videomessaggi, l’aggiornamento permette agli utenti di inserire videomessaggi nelle storie. Questa funzione offre una vasta gamma di possibilità creative, consentendo di arricchire le storie con commenti, approfondimenti o semplicemente di dare vita ai contenuti con una componente visiva, estendendo le opzioni per condividere idee, partecipare a discussioni di tendenza o creare narrazioni coinvolgenti.

Parola d’ordine: personalizzazione e innovazione

Gli utenti Premium possono finalmente personalizzare ulteriormente la propria esperienza su Telegram. Ora hanno la possibilità di scegliere un colore per il loro nome, i link inviati e le risposte ai messaggi. Inoltre, possono creare combinazioni uniche di colori e loghi per il proprio profilo, rendendo la loro pagina distintiva e accattivante. Insomma, l’aggiornamento di Telegram è una piccola rivoluzione nell’esperienza di utilizzo dell’app di messaggistica. Con funzionalità che vanno dalla trascrizione vocale alla scoperta di nuovi canali, dalla condivisione di storie arricchite da videomessaggi alla personalizzazione estetica dei profili, Telegram si conferma come un punto di riferimento per chi cerca un modo innovativo e completo per comunicare in ambito digitale. Resta aggiornato sulle novità visitando il blog ufficiale di Telegram.