El Ojo, l’isola che ruota su se stessa: dove si trova

L’isola El Ojo è un disco quasi perfetto, un fenomeno che la scienza sta ancora studiando. Gli studiosi del fenomeno curioso sono all’opera da quando un regista, in cerca di un’ambientazione ideale per un suo film, si è imbattuto in questo fazzoletto di terra, quasi perfettamente rotondo che esegue la rotazione su se stesso. L’isola si trova in Argentina, nei pressi della famosa Buenos Aires, localizzata nel fiume Paranà e si chiama El Ojo.

Un disco circondato da un canale di acqua fredda

Ammirando l’isola si nota subito che questo disco è circondato da un canale di acqua fredda che vi circola intorno. Proprio la presenza di tale canale sia in parte la causa della sua caratteristica. Gli studiosi hanno associato il fenomeno dell’isola a quello definito dello strapiombo, legato ai ghiacciai quasi esattamente rotondi, la cui circonferenza perfetta è data dall’erosione dell’acqua fredda che agisce sul contorno del disco gelido. Nel caso dell’isola El Ojo, gli studiosi affermano, quasi con certezza, che possa trattarsi della medesima circostanza data dalla natura.

Gli scienziati affermano che l’acqua fredda potrebbe creare l’erosione, ma anche il movimento stesso dell’isola che gira su se stessa. Il flusso continuo dell’acqua scorrendo intorno all’isola, susciterebbe il movimento circolatorio che sta stuzzicando la curiosità di tutto il mondo.

Il registra Sergio Neuspiller era alla ricercare di un luogo ideale per la creazione di un film paranormale e ha trovato l’isola che gira su se stessa con la forma circolare quasi perfetta. In un primo momento non aveva colto la particolarità del territorio, lo ha trovato perfetto per il suo progetto. Quando vi si è recato un’altra volta per eseguire come da routine, un altro sopralluogo del territorio, ha invece notato le caratteristiche che hanno reso famosa l’isola in tutto il mondo. La scoperta ha destato molta curiosità del regista, il quale ha accantonato l’idea del film, per girarvi invece un vero documentario scientifico per far vedere al mondo cosa accade all’isola El Ojo.

L’isola degli alieni?

Inutile dire che gli appassionati dei fatti inspiegabili hanno lanciato teorie bizzarre sull’origine di tale isola. Il fenomeno è ancora in fase di analisi e studio, anche se i più audaci hanno esposto teorie extraterrestri sulle origini di El Ojo.

Molti affermano che dietro questa, all’apparenza e innocua isola perfettamente rotonda che gira su se stessa, ci sia la mano aliena. Ipotizzano che gli extraterrestri usino quel pezzo di territorio per camuffare eventuali basi appunto, aliene.

El Ojo: le caratteristiche dell’isola

Le caratteristiche fisiche di questa isola la rendono quasi normale, se non fosse per l’eccezionalità che si nota nella circonferenza quasi perfetta. Questa ha un diametro di 118 metri, è nata nel 2003 e gli osservatori hanno evidenziato, che l’isola durante la sua rotazione arriva a sfiorare e toccare il territorio intorno a lei.

Se volete ammirare l’isola dal disco perfetto che gira su stessa, non dovrete andare fino in Argentina, se avete l’applicazione Google Earth e digitate il nome dell’isola sul motore di ricerca dell’App, vedrete come si mette in funzione subito la stessa e potrete ammirare la spettacolarità dell’isola che ruota su se stessa.

El Ojo, un grande occhio: spettacolo della natura

Quando si dice che la natura è capace di donare immensi e spettacolari esempi della sua maestosità, ci si riferisce a singolarità come quelle dell’isola di El Ojo, sito a nord este dell’argentina. Lo spettacolo della natura offre da vedere questo disco perfetto nella sua rotondità, in mezzo a un territorio, circondato da un modesto canale di acqua, fredda e limpida.

Vedendola dall’alto fa uno strano effetto, che sembra di vedere un grande occhio imprigionato in un vasto territorio argentino. Per questo è anche chiamata “Grande Occhio”.