Berlino: il trailer ufficiale della serie Netflix spin-off de La Casa di Carta

Online è stato diffuso il trailer ufficiale di Berlino, stiamo parlando della serie TV Netflix, spin-off de La Casa di Carta. Il telefilm sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 29 dicembre.

Ecco il trailer di Berlino.

Questa è la sinossi della serie TV:

Ci sono solo due cose in grado di trasformare una brutta giornata in una giornata fantastica: l’amore e un giorno di lavoro che porta a guadagnare milioni. Questo è ciò che spinge Berlino a rivivere i suoi anni d’oro, un periodo in cui non sapeva ancora di essere malato, ed in cui non era rimasto intrappolato all’interno della zecca spagnola. Qui è il momento in cui inizia a preparare una delle sue rapine più straordinarie: far sparire gioielli per un valore di 44 milioni grazie a una sorta di trucco magico. Per farlo, chiederà aiuto a una delle tre bande con cui ha già fatto delle rapine in passato.

La serie è stata creata da Álex Pina (La casa di carta, Sky Rojo) ed Esther Martínez Lobato (La casa di carta, Sky Rojo), con il contributo di Álex Pina, Esther Martínez Lobato, David Barrocal, David Oliva e Lorena G. Maldonado. La regia è di Albert Pintó (Sky Rojo, Malasaña 32), David Barrocal (Sky Rojo) e Geoffrey Cowper (Day Release).

A comporre la serie spin-off de La Casa di Carta sul personaggio di Berlino saranno complessivamente otto episodi.