Suicide Squad: Kill the Justice League: tutte le novità su gameplay, personaggi e storia

Facciamo il punto sui nuovi dettagli emersi in questi giorni su Suicide Squad: Kill the Justice League, il gioco di Rocksteady su licenza DC Comics.

Dopo essere sparito dai radar, Suicide Squad: Kill the Justice League è tornato a mostrarsi proprio in questi giorni con diversi video che ci forniscono nuovi dettagli sul gioco di Rocksteady. Il team, infatti, ha promesso che da qui in avanti aggiornerà gli utenti a cadenza regolare con l’arrivo di nuovi video e altri aggiornamenti.

Ricordiamo che lo scorso aprile il gioco era stato rimandato al 2 febbraio 2024 per permettere al team di mettere mano ad un progetto che era stato letteralmente bersagliato dai fan, scontenti per il risultato finale. Ovviamente 9 mesi non sono sufficienti per stravolgere un gioco, ma è alquanto evidente che il team sia intenzionato a rilanciare il progetto a livello di marketing, sulla scia dei feedback ricevuti. Facciamo dunque il punto sui dettagli emersi su storia, personaggi e gameplay e scopriamo quelle che sono tutte le novità su Suicide Squad: Kill the Justice League

Storia

“Con Suicide Squad vogliamo raccontare la nostra storia, espandere l’Arkhamverse. Mentre prima vedevamo il mondo attraverso gli occhi del giustiziere di Gotham, adesso lo vedremo con gli occhi dei villain” dice Darius Sedaghian, studio director di Rocksteady.

Il gioco ha una storia completamente originale, ambientata nell’universo DC Comics in cui vediamo la squadra composta da Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot e King Shark affrontare una una missione impossibile: salvare la Terra e uccidere i supereroi DC più forti al mondo, la Justice League.

Nel filmato condiviso dagli sviluppatori vediamo che i quattro della Squad si ritrovano catapultati tra le strade di Metropolis, una città il doppio più grande della Gotham di Arkham Knight, assediata dalle truppe di Brainiac e dalla stessa Justice League, che avremo il compito di eliminare.

Per farlo, il team potrà avvalersi di tutta una serie gadget di diversi eroi, trafugati all’interno della Sala della Giustizia della Justice League: si va dal bracciale della Forza che permette a Captain Boomerang di correre quanto Flash, fino ad arrivare al rampino Cavaliere Oscuro che darà una grossa mano ad Harley Quinn e tanti altri ancora.

Personaggi

Al centro del nuovo video diario pubblicato dagli sviluppatori vi è anche il personaggio di Lanterna Verde che si mostra in azione per la prima volta, dando sfoggio dei suoi poteri. Nel filmato lo vediamo nel momento in cui, catturata la banda, mostra loro il trattamento Brainiac riserva agli abitanti di Metropolis, che vengono trasformati in creature mostruose al suo servizio.

Ovviamente, nel corso dell’avventura, prenderanno parte all’azione anche Flash, Superman e tanti altri eroi della Justice League, contro cui dovremo combattere dando vita a spettacolari boss-fight.

Ancora, il gioco presenterà anche un graditissimo ritorno per gli amanti dell’universo DC Comics. Oltre alle armi e ai gadget in loro possesso, la Squad potrà rimpinguare il proprio arsenale rivolgendosi direttamente al Pinguino, che si è fatto un nome come trafficante d’armi e ha la sua bella bottega proprio a Metropolis.

Gameplay

Per il resto, da quanto mostrato nel video, è evidente come il titolo di Rocksteady, nonostante le “rifiniture” promesse dal team, abbia di base mantenuto la sua natura da live service. Il gioco si presenta sostanzialmente come un action shooter in terza persona che può essere giocato sia in singolo che con un massimo di quattro giocatori in modalità cooperativa online.

Nel gioco potremo prendere il controllo di Harley Quinn, Deadshot, King Shark o Capitan Boomerang, muovendoci all’interno di una Metropolis che presenta diversi scenari che si sviluppano maggiormente in verticale per permettere al giocatore di esplorare le zone in maniera ancor più profonda, sfruttano rampini e diverse abilità per muoversi velocemente tra i tetti della cittadina.

La caratterizzazione dei singoli personaggi del team è al centro dell’esperienza ludica. Non a caso, ogni membro della Squad viene presentato con le proprie caratteristiche, abilità, stili di combattimento e movimento. Ad esempio, Harley Quinn presenta un ampio ventaglio di attacchi speciali e combo che potrà sfruttare anche mentre svolazza tra un palazzo e l’altro con il suo rampino.

Ovviamente restano ancora tanti interrogativi e dubbi da svelare, soprattutto riguardo la qualità delle storyline dei personaggi e la varietà dei contenuti, ma molto probabilmente ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane. Questo è solo il primo dei diversi video-diari che Rocksteady ha in programma di pubblicare, dunque non ci resta che attendere l’arrivo di altri dettagli.

Ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League arriverà il 2 febbraio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X/S nella versione Standard e Deluxe Edition. La Standard Edition sarà disponibile al costo di 69,99 euro e includerà il gioco base, ma effettuando il pre-order si potranno ottenere anche i Costumi Classici e i Costumi Canaglia (questi ultimi solo tramite preordine digitale su PS5).

La Deluxe Edition, invece, costerà 99,99 euro e includerà, oltre al gioco base, diversi extra tra cui i Costumi della Justice League, 3 Armi Note Maschera Nera, Pupazzetti d’Oro della Squad per Armi, 1 Gettone Pass Battaglia. Tramite il pre-order potrete inoltre partecipare all’Early Access a partire da 72 prima del lancio ufficiale, i Costumi Classici e i Costumi Canaglia.