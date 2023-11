Saturno: cosa sappiamo della scomparsa dei suoi anelli

Siamo abituati a conoscere i pianeti del nostro sistema solare in un determinato modo, come le materie che abbiamo studiato a scuola ci hanno insegnato. Saturno è uno tra i pianeti più conosciuti, quello che ha sempre suscitato interesse e curiosità, proprio per la caratteristica degli anelli che lo contraddistinguono. Dobbiamo abituarci all’idea che nel futuro potrebbe non essere così.

Ci sono studi scientifici che hanno analizzato nel dettaglio cosa succederà. Gli scienziati della NASA hanno comunicato la loro teoria scientifica a proposito degli anelli di Saturno. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà in futuro e cosa sappiamo al riguardo.

Gli anelli di Saturno non saranno visibili

Nella costellazione dei pianeti, Saturno è il sesto per la distanza conteggiata dal Sole e il secondo per essere invece quello più imponente fisicamente, subito dopo Giove. Gli anelli sono gli elementi che da sempre lo rendono speciale e riconoscibile. Sono costituiti di particelle di ghiaccio e polveri di silicati, che nel loro insieme orbitano intorno al pianeta, creando la cerchia, proprio quegli anelli che lo rendono un vero spettacolo della natura galattica.

Cosa succede agli anelli di Saturno? Gli anelli orbitano intorno al Pianeta, la cui rotazione arriva con un’inclinazione tale da permettere di essere visti e ammirati dalla nostra Terra. Tale inclinazione, però, sembra che stia cambiando per effetto della rotazione, mutando quindi l’inclinazione degli anelli.

Il 23 marzo 2025 la posizione degli anelli giungerà in una posizione tale, in cui gli stessi sembreranno essere spariti. Dipende anche dallo spessore degli anelli stessi, i quali, sebbene abbiano un’estensione di 140 mila chilometri attorno al “gigante spaziale”, la loro altezza è irrisoria, parliamo di poco più di una decina di metri. L’immensa distanza non permette in quella insolita inclinazione di poterli vedere, per cui sembreranno scomparsi.

Chiunque voglia assistere a questo fenomeno, dovrà posizionarsi con un binocolo per assistere allo spettacolo galattico. Non saranno spariti completamente gli anelli di Saturno, ma nella realtà dei fatti, sarà la particolare posizione che renderà visibile quell’illusione ottica. Non sono giochi di prestigio particolari, non è magia, ma è solo la scienza che ci racconta questa storia straordinaria e incredibile.

Gli anelli torneranno, per quanto tempo?

Chi vorrà continuare ad ammirare gli anelli di Saturno, può stare tranquillo, dopo la data del 2025 torneranno gradualmente a essere visibili. Questo procedimento sarà in crescita, almeno fino al 2032, quando ci sarà il massimo picco di visibilità degli anelli. In quell’occasione chi è appassionato dei fenomeni astrologici, dovrà armarsi di binocolo, perché dalla Terra sarà ben visibile Saturno circondato dai suoi anelli spettacolari.

L’evento del 23 marzo 2025 non sarà unico nel suo genere, ma si verificherà anche successivamente nel corso del tempo. A distanza di 13-15 anni, gli anelli di Saturno scompariranno per poi essere nuovamente visibili. La NASA, però, sostiene una teoria diversa secondo cui gli anelli di Saturno spariranno definitivamente tra 100 anni.

Non ci sarà nessun gioco ottico, Saturno tra 100 milioni di anni perderà i suoi anelli per effetto della forza di gravità del pianeta stesso, che attirerà gli elementi che compongono gli anelli stessi. Fino a qualche anno fa si era ipotizzato che potesse verificarsi un simile evento in una data molto più avanti nel tempo, si stimava che ci volessero circa 300 milioni di anni.

Gli ultimi dati invece hanno rivelato un’altra realtà. Gli scienziati lo hanno affermato senza alcun dubbio: gli anelli di Saturno spariranno, i dati scientifici lo provano. La sonda che monitora la loro consistenza, ha constatato che gli anelli stanno perdendo peso, si stimano a fasi altalenanti, circa 2800 chilogrammi al secondo. Un’erosione continua che è in atto da anni, ma che impiegherà tantissimo tempo prima di concludersi, appunto, 100 milioni di anni.