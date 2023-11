Il primo impianto per aspirare CO2 dall’aria è stato aperto negli Stati Uniti

In un comunicato stampa, il team di Heirloom Carbon Technologies ha dichiarato che l’impianto di cattura diretta dell’aria (DAC), appena inaugurato a Tracy nei pressi di San Francisco, sarà in grado di aspirare la CO2 dall’atmosfera e di stoccarla in modo sicuro nel sottosuolo sotto forma di cemento per i clienti paganti.

La tecnologia del “carbone pulito”: per la prima volta è possibile la cattura diretta dall’aria

Sebbene decine di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) siano operativi in tutto il mondo da oltre un decennio, la maggior parte degli impianti CCS si occupa di catturare e stoccare nuove emissioni prodotte da altri processi inquinanti come l’estrazione del carbone, dando vita alla cosiddetta tecnologia del “carbone pulito” che, secondo esperti e attivisti, è tutt’altro che tale. La cattura diretta dell’aria, invece, aspira il carbonio ambientale dall’aria senza alcun altro processo industriale accanto. Nel caso di Heirloom, viene immagazzinato in quelli che l’azienda sostiene essere depositi sicuri di cemento nel sottosuolo. Come riconosce il New York Times nel suo reportage sul nuovo impianto, la prima struttura di Heirloom a Tracy, in California, è piuttosto piccola e in grado di catturare solo 1.000 tonnellate di CO2 dall’aria all’anno – anche se, come sottolinea l’amministratore delegato e cofondatore Shashank Samala nel comunicato stampa, quel numero “è passato da un chilogrammo di CO2 a un milione, o 1.000 tonnellate metriche, in poco più di due anni”.

L’obiettivo è arrivare a milioni di tonnellate di carbonio all’anno

“Vogliamo arrivare a milioni di tonnellate all’anno”, ha dichiarato Samala al NYT. “Ciò significa copiare e incollare questo progetto di base più volte”. Un aspetto di grande valore per aziende come Heirloom, sostenuto da investitori di spicco come Microsoft e Shopify, è la prospettiva di offrire “crediti di rimozione di carbonio” alle imprese desiderose di bilanciare le proprie emissioni. Questo concetto rappresenta un’evoluzione tecnologica rispetto alle tradizionali campagne di riforestazione, in cui le aziende promettono di piantare alberi per compensare l’inquinamento, senza affrontare direttamente la riduzione delle emissioni. Se è indubbiamente positivo che aziende come Heirloom si diffondano globalmente per contrastare le emissioni di CO2, alcuni critici argomentano che coloro che vendono crediti di carbonio possano dare alle imprese una sorta di “permesso di inquinare” senza sensi di colpa, poiché, in sostanza, stanno compensando le loro emissioni pagando altri per rimuovere il carbonio dall’atmosfera.

Heirloom: la rivoluzione della Cattura Diretta di CO2

Due anni fa, il team di Heirloom utilizzava il calcare in una piastra di Petri per catturare la CO2 dall’aria. Oggi presentano un nuovo impianto in grado di catturare fino a 1.000 tonnellate di CO2 all’anno.

“Questo primo impianto commerciale di cattura diretta dell’aria è la cosa più simile a una macchina del tempo che abbiamo sulla Terra, perché può riportare indietro l’orologio del cambiamento climatico rimuovendo l’anidride carbonica già emessa nell’atmosfera“, ha dichiarato Shashank Samala, CEO e co-fondatore di Heirloom.

L’impianto di Tracy

Completamente alimentato da energia rinnovabile e costruito con manodopera sindacale, l’impianto situato a Tracy è operativo da 1.000 ore e sta catturando attivamente la CO2 atmosferica, che sarà sequestrata in modo permanente nel cemento grazie a una partnership con CarbonCure Technologies. L’impianto fornirà una rimozione netta ai primi acquirenti dei crediti di rimozione di CO2 di Heirloom, tra cui Microsoft, Stripe, Shopify e Klarna. Questo impianto è stato costruito e viene gestito in conformità con i principi per l’utilizzo responsabile della rimozione del carbonio, che includono l’impegno a non utilizzare l’anidride carbonica rimossa per il recupero del petrolio e a non concedere partecipazioni a società la cui attività principale è la produzione di petrolio e gas.

Stoccaggio DAC in calcestruzzo

Heirloom e CarbonCure sono stati i pionieri della prima dimostrazione al mondo di stoccaggio DAC in calcestruzzo, un’importante via di stoccaggio immediatamente disponibile che viene utilizzata per sequestrare la CO2 catturata dall’impianto. In agosto, Heirloom e altri partner sono stati selezionati per uno dei più grandi progetti nell’ambito del programma DAC Hub dell’amministrazione Biden, con la possibilità di ottenere fino a 600 milioni di dollari di finanziamenti federali per un impianto DAC in Louisiana. A settembre, Heirloom e Microsoft hanno annunciato uno dei più grandi accordi di rimozione di CO2, con Microsoft che ha accettato di acquistare da Heirloom fino a 315.000 tonnellate metriche di rimozione di CO2 per un periodo di oltre 10 anni.

1 miliardo di tonnellate di CO2 dall’atmosfera entro il 2035

Utilizzando materiali facili da reperire come il calcare, sfruttando la potenza degli algoritmi per aumentare la capacità di cattura di quel materiale, la tecnologia di Heirloom rappresenta uno dei percorsi più economici per la rimozione permanente della CO2. L’obiettivo dell’azienda è rimuovere 1 miliardo di tonnellate di CO2 dall’atmosfera entro il 2035, una cifra che rappresenta il 20% delle attuali emissioni annuali degli Stati Uniti e il 10% della rimozione globale di carbonio necessaria ogni anno entro il 2050.