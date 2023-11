Fantastic Four: Pedro Pascal in trattative per Reed Richards, cosa sappiamo sul film

Pedro Pascal potrebbe diventare il nuovo Reed Richards in Fantastic Four. Ecco a che punto è il progetto Marvel.

Da poche ore si è diffuse la notizia che Pedro Pascal sarebbe in trattativa per la parte di Reed Richards nel film reboot Fantastic Four. Ma cos’altro sappiamo sul lungometraggio Marvel in lavorazione?

Se le trattative per avere Pedro Pascal nei panni di Reed Richards si concretizzassero, l’interprete entrerebbe nel cast di Fantastic Four, dopo aver vestito i panni di Oberyn Martell ne“Il Trono di Spade”, e dopo essere stato un cacciatore di taglie titolare in “The Mandalorian”, e dopo aver fatto da protagonista nella serie TV su The Last of Us.

Sembra che per la parte di Mr. Fantastic siano stati fino ad ora provati anche Christopher Abbott e Jamie Dornan, non portando però a risultati convincenti.

Ma le trattative tra Pedro Pascal ed i Marvel Studios non sarebbero le uniche a riguardare degli interpreti importanti per Fantastic Four. Sembra che si stiano diffondendo anche dei rumor sul coinvolgimento di Javier Bardem, che potrebbe vestire i panni di Galactus.

Se le voci venissero confermate, prossimamente vedremmo fare il so ingresso nel Marvel Cinematic Universe ad uno dei personaggi villain più importanti della Casa delle Idee. E se la minaccia di Thanos fino ad ora è stata terribile, quella di Galactus potrebbe essere ancora peggiore.

Inoltre, l’insider Jeff Sneider ha anche parlato di un possibile cambio di sesso per il personaggio di Silver Surfer, che nel film verrebbe proposto al femminile.

Potrebbero, quindi, i Fantastic Four essere un traghetto per una nuova fase dei Marvel Studios, che dopo l’insuccesso di The Marvels stanno arrancando?

Un film in lavorazione anche durante gli scioperi di Hollywood

A lavorare sul film dei Fantastic Four ci sarà il regista Matt Shakman, che ha già realizzato WandaVision, una delle produzioni più brillanti dei Marvel Studios. Shakman ha così parlato della sceneggiatura del nuovo film:

Si tratta di un progetto diverso. Lo stiamo portando avanti in modo molto differente dal punto di vista della storia, a livello cinematografico, e si adatta veramente al materiale originale. Vorrei poter dire di più, ma non posso. Sarà un film diverso rispetto a tutto ciò che avete visto fino ad ora, e, soprattutto, per ciò che si è visto fino ad oggi nell’universo Marvel.

Nonostante gli scioperi di attori e sceneggiatori di Hollywood, il progetto su Fantastic Four, è andato avanti senza sosta secondo Shakman.

Nonostante gli scioperi abbiamo lavorato con gli addetti agli effetti visivi e con chi si occupa della production design, costruendo il nostro mondo, ed è stato incredibilmente emozionante. Abbiamo trasportato alcune cose dalla carta al live-action. Perché alcuni particolari funzionano magnificamente nei fumetti di John Byrne e Jack Kirby, ma sono un po’ più difficili da rendere quando le giri. Come fai ad assicurarti che il film sia entusiasmante, ma anche fondato su un aspetto scientifico, che è anche parte dei Fantastici Quattro? alcune cose a cui abbiamo lavorato mi hanno reso davvero entusiasta.

Ricordiamo che in precedenza ad occuparsi di Fantastic Four ci doveva essere Jon Watts, che ha già lavorato ai film di Spider-Man con Tom Holland.

Il progetto è in programmazione per l’uscita in sala a maggio 2025.