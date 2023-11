Devil May Cry: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Netflix

La nuova serie animata dedicata a Devil May Cry è tornata a mostrarsi in occasione della Geeked Week di Netflix: ecco tutto quello che sappiamo sul progetto.

Dante sta per tornare, ma questa volta non come protagonista di un videogioco. Come già annunciato lo scorso settembre, Devil May Cry diventerà presto una serie animata Netflix, realizzata da Studio Mir. Il progetto, estremamente ambizioso, giunge con l’obiettivo di portare sul piccolo schermo l’inconfondibile stile e la storia della celebre serie action di Capcom per riuscire ad accontentare i fan di lunga data e per invogliare chi non conosce il gioco ad avvicinarsi alle avventure di Dante e soci.

Il primo teaser ci aveva dato modo di dare uno sguardo al design del protagonista, ma ora grazie al video pubblicato in occasione della Geeked Week 2023, abbiamo finalmente l’occasione di apprendere qualche dettaglio in più e di ricapitolare dunque brevemente tutto quello che sappiamo sulla serie animata di Devil May Cry.

Trama e primi dettagli

Nonostante, al momento non vi siano molte informazioni, la nuova serie TV di Devil May Cry sembra già poggiare su delle basi alquanto interessanti. A ricoprire il ruolo di sceneggiatore, abbiamo Adi Shankar, già responsabile di un adattamento videoludico di successo come Castlevania, mentre a produrre la serie sarà Studio Mir, un team coreano che ha già una certa esperienza nel campo delle serie animate, dato che si è occupata di molte altre serie pubblicate su Netflix tra cui Voltron: Legendary Defender, Lego Elves: Secrets of Elvendale, Dota: Dragon’s Blood e tante altre ancora.

Stando a quanto rivelato, la serie anime tratta dal popolare action di Capcom sarà divisa in 8 episodi e porterà di nuovo Dante a confrontarsi con le forze oscure del regno demoniaco, in un’avventura che promette tanta azione e adrenalina, con una colonna sonora improntata all’heavy metal, in pieno stile Devil May Cry. Il protagonista della nuova serie anime porta in scena, come si può vedere dai primi filmati, un Dante più giovane, ispirato alla versione del prequel Devil May Cry 3: Dante’s Awakening, seppur rivisto leggermente nel design per offrire una versione più moderna.

Nel nuovo video dietro le quinte, pubblicato in occasione della Geeked Week, Adi Shankar ci porta alla scoperta di questo nuovo progetto, tra nuovi dettagli e inedite immagini dei bozzetti preparatori. Purtroppo, il filmato non ci offre la possibilità di dare un nuovo sguardo alle scene tratte dalla serie TV, ma ci vengono offerte comunque alcune informazioni importanti per capire la natura e le ambizioni del progetto.

Lo sceneggiatore, infatti, promette che la nuova serie rispetterà in toto stile ed universo di gioco, confermando la presenza dei tipici toni dark fantasy della saga e di gran parte di protagonisti del gioco, tra cui anche Virgil e Lady. C’è da dire, però, che non è la prima volta che Devil May Cry viene adattato in anime.

Nel 2007, lo studio giapponese Madhouse aveva proposto una serie ispirata al gioco che, però, non riscosse molto successo: era in sostanza ambientata Devil May Cry e Devil May Cry 2 con storie autonome e nuovi personaggi. La nuova serie TV Netflix, dunque, potrebbe riuscire finalmente a portare sul piccolo schermo le avventure di Dante, in maniera più fedele e con dei cambiamenti che non stravolgano troppo né la trama né i toni del franchise.

Finestra d’uscita

Stando a quanto rivelato dal nuovo video dietro le quinte, la nuova serie animata arriverà nel 2024. I creatori non si sono sbottonati riguardo la data o il periodo d’uscita. Possiamo, però, azzardare delle ipotesi.

A giudicare dal teaser pubblicato a settembre, i lavori sembrerebbero essere in una fase piuttosto avanzata e la scritta “presto in arrivo su Netflix” suggerisce l’uscita imminente degli episodi che comporranno la prima stagione. Dunque possiamo comunque immaginare che la serie arriverà non oltre la prima metà del 2024. Per saperlo, con certezza però dovremo attendere comunicazioni più dettagliate da parte di Netflix.