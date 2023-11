The Legend of Zelda: chi potrebbe interpretare Link e gli altri protagonisti nel film live-action?

Ecco chi potrebbero essere i candidati ideali per la parte di Link, e degli altri protagonisti di The Legend of Zelda.

Dopo che è stato annunciato il film live-action su The Legend of Zelda, gli appassionati hanno subito iniziato a domandarsi chi potrebbe vestire i panni del personaggi di Link. Sono partite varie candidature, e proviamo ad analizzarne alcune, cercando quali interpreti potrebbero essere più adatti per la parte di Link, ma non solo.

Tom Holland

In seguito all’annuncio del live-action su Zelda, i fan hanno subito iniziato a immaginare il candidato ideale per la parte di Link, e si è fatto strada il nome di Tom Holland. Sono in molti a chiedere a Shigeru Miyamoto di coinvolgere l’interprete di Spider-Man nel progetto. E dopo che Tom Holland ha lavorato alla trilogia sull’arrampicamuri ed a Uncharted, un ruolo come quello di Link, potrebbe proprio calzargli a pennello.

Timothée Chalamet

Un altro attore importante chiamato in causa per il ruolo di Link è stato Timothée Chalamet. Stiamo parlando di uno degli interpreti più rilevanti degli ultimi anni, che per età e carisma potrebbe benissimo vestire i panni di Link. Considerando anche la sua performance in Dune, un ruolo in un film fantasy gli calzerebbe a pennello.

Chris Pratt

Nonostante abbia qualche anno in più rispetto ai due precedenti interpreti citati, Chris Pratt è stato un altro nome tirato in ballo dalla fanbase per il ruolo di Link. Considerando che Pratt è stato anche la voce di Mario nel lungometraggio animato Super Mario Bros. – Il Film, con lui la Nintendo potrebbe pescare in casa. E poi parliamo di un attore che ha già interpretato Star Lord, e che è stato nel franchise di Jurassic Park.

Elijah Wood

Chi se non l’interprete di Frodo potrebbe vestire i panni di Link nella saga fantasy videoludica per eccellenza? Elijah Wood rientrerebbe in questa maniera nel cinema mainstream con un ruolo capace di fare tanto rumore, e di alzare molto le aspettative dei fan.

Chi potrebbe interpretare Zelda e Ganondorf?

Alcuni nomi che sono stati tirati in ballo per gli altri personaggi sembrano essere piuttosto curioso, e, azzeccati. Per il ruolo di Zelda c’è chi ha chiamato in causa Jennifer Lawrence, o Zelda Williams. La prima si è distinta come protagonista nella saga di Hunger Games, ed è entrata a far parte anche nel franchise degli X-Men. Mentre la seconda sarebbe, più che altro, una scelta “sentimentale”, considerando che la figlia di Robin Williams ha avuto il nome di battesimo scelto dall’attore proprio in omaggio al gioco.

La parte di Ganondorf ha fatto suggerire ad alcuni appassionati tre nomi: stiamo parlando di Idris Elba, Javier Bardem e David Harbour.

Il principale antagonista della saga videoludica potrebbe rispecchiarsi bene in attori di questo calibro, considerando che Idris Elba è stato Bloodsport in The Suicide Squad; mentre Javier Bardem ha lavorato nella saga dei Pirati dei Caraibi; e David Harbour è sia l’Hopper di Stranger Things, che il protagonista dell’ultimo Hellboy.

Ci sono quindi molti candidati, già consigliati dagli stessi fan. Vedremo entro quanto tempo avremo dei nomi ufficiali per il live-action su Zelda.

