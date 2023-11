Che cos’è NASA+? Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova piattaforma streaming dell’agenzia

L ‘agenzia governativa rilascerà domani NASA+, il suo nuovo servizio di streaming gratuito. Per gli appassionati di spazio, si tratta di una notizia davvero entusiasmante. Ma cos’è esattamente NASA+ e cosa sarà trasmesso in streaming? In che modo è diverso dall’attuale piattaforma NASA TV dell’agenzia? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

NASA+ è un servizio di streaming che presenterà la copertura in diretta delle missioni, dei lanci, della ricerca e di tutto ciò che l’agenzia ha in cantiere. “Stiamo mettendo lo spazio su richiesta e a portata di mano”, ha dichiarato in un comunicato stampa Marc Etkind, amministratore associato dell’Ufficio comunicazioni della sede centrale della NASA. NASA+ fa parte del piano di trasformazione della presenza digitale dell’agenzia, annunciato per la prima volta nel luglio del 2023, che mira anche a rinnovare i siti web della NASA e ad aggiornare l’app NASA. Jeff Seaton, responsabile dell’informazione presso la sede centrale dell’agenzia, ha dichiarato che l’obiettivo della NASA è quello di semplificare “il modo in cui il pubblico interagisce con i nostri contenuti online”.

We launch more than rockets. This month, we launch our new streaming service, NASA+. https://t.co/McWnWOKXSu

No subscription req.

No ads. No cost. Family friendly!

Emmy-winning live shows

Original series

On most major platforms pic.twitter.com/5ffjptumUJ

— NASA (@NASA) November 1, 2023