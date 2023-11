Amiga 500, annunciata la versione maxi: arriverà nel 2024

Dopo il lancio della versione mini, Amiga 500 si prepara a tornare in una nuova edizione a grandezza naturale. Retro Games ha annunciato che nel 2024 verrà lanciata la versione “full size” della sua retro console, che probabilmente sarà chiamata semplicemente “The A500,” seguendo lo stesso stile di nomenclatura adottato in precedenza per le versioni maxi delle loro altre console, come il “TheC64 Mini” e il “TheC64.”

L’annuncio è arrivato con un post su X che include un grafico che svela la roadmap dei piani della società per i prossimi due anni. Il grafico, in realtà, non mostra alcun dettaglio riguardo la nuova console in arrivo, ma ci offre delle informazioni interessanti riguardo a tutta una serie di nuovi prodotti in arrivo.

Ad esempio, apprendiamo che nel Q1 2024 sarà lanciata una nuova mini console, ancora non annunciata e che nel Q3 2024 sarà disponibile un nuovo accessorio. Inoltre, nel 2025 arriveranno ben due console in versione full size. I dettagli sui futuri prodotti restano un mistero, ma una cosa è certa: gli amanti del retrogaming avranno tanti prodotti con cui divertirsi nei prossimi anni a partire proprio da questa nuova versione dell’Amiga 500.

Anche se la società non ha svelato alcun dettaglio sulla nuova versione dell’Amiga 500, è molto probabile che tale edizione includerà, a differenza dell’A500 Mini, una tastiera funzionante e diverse altre novità.