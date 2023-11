Super Mario Bros. Wonder: 5 incredibili easter egg che forse non avete notato

Super Mario Bros. Wonder è pieno di easter egg e segreti nascosti: abbiamo selezionato per voi quelli più strambi.

Super Mario Bros. Wonder è un gioco che punta a stupire continuamente il giocatore tra fantasmagoriche trasformazioni, incontri inaspettati e imprevedibili cambi di prospettiva: ovviamente, in quello che ad oggi è considerato come il viaggio più visionario di Mario e compagni, non poteva mancare qualche piccola chicca capace di donare all’esperienza un ulteriore tocco “Wonder” tra citazioni, segreti nascosti ed incredibili easter egg. Abbiamo selezionato per voi i migliori, quelli più strambi e più divertenti. Preparatevi dunque a tornare nel Regno dei Fiori con i 5 incredibili easter egg che forse non avete notato in Super Mario Bros. Wonder.

Soldi, soldi, soldi, tanti soldi

Super Mario Bros. Wonder è pieno zeppo di chicche e livelli segreti. Uno di questi è talmente nascosto che appare solo nel momento in cui si esauriscono tutte le vite. Il livello in questione si chiama “Bonus: monete a volontà” ed appare inizialmente nel mondo 5: la Miniera Fungispora. Esattamente come suggerisce il nome, si tratta di un livello pieno zeppo di monete da raccogliere. Insomma, un modo un po’ sbeffeggiante da parte di Nintendo per ricompensarvi e risollevarvi dalla disfatta. In più, come se non bastasse, per premiare ulteriormente la vostra inettitudine, Florian vi porgerà infine anche 5 vite extra.

Mille fiori

Se siete degli abili esploratori e soprattutto se siete tra quelli che amano scovare ogni più piccola stranezza, vi piacerà sapere che nel livello l’impero sotterraneo dei Rotoloomba (M6) c’è un area segreta a dir poco bizzarra, popolata da tantissimi fiori parlanti. A circa metà percorso, vi ritroverete di fronte ad un muro di pietra che potrete abbattere solo se siete provvisti del potere dell’elefante, spingendoci contro una palla chiodata. Una volta abbattuto il muro, potrete scendere sino alle profondità del livello: ad accogliervi troverete una schiera di fiori parlanti che saranno a dir poco sorpresi del vostro arrivo. Seccati, vi diranno che avete sbagliato strada e che “avete rovinato tutto“.

Nasconderti non ti servirà

Come di certo saprete, una delle novità di Super Mario Bros. Wonder consiste nell’introduzione delle Spille che, se equipaggiate ,vi permettono di acquisite poteri speciali. Una delle più particolari è quella che vi consente di diventare invisibili. Un’abilità utilissima se la vostra intenzione è quella di esplorare i livelli con più calma, senza farvi vedere dai nemici. A quanto pare, però questa particolare spilla non funziona proprio con tutti. Se provate, infatti, ad indossarla nello scontro con Baby Bowser, noterete che si sbloccherà un dialogo speciale in cui sostanzialmente il baby nemico vi dirà di sapere che siete lì e che nascondervi purtroppo non vi servirà a molto.

La porta “magica”

In Super Mario Bros. Wonder ci sono una marea di citazioni ai titoli storici della saga di Super Mario. Verso la fine dell’avventura, è possibile persino notare un epico riferimento a Super Mario Bros. 2, celebre titolo per NES uscito nel 1988. In uno degli ultimi livelli del sesto mondo, la Foresta Magmascuro, noterete una piccola porta di legno che se varcata vi trasporterà direttamente ad una versione alternativa dello stesso livello con cambiamenti cromatici che ricordano proprio quelli dei livelli magici del noto gioco per NES.

Meraviglia musicale

Ma non è tutto: se sarete così abili da riuscire a completare Super Mario Bros. Wonder al 100%, sarete ricompensati con una spilla molto speciale che, una volta equipaggiata, sbloccherà dei simpatici effetti sonori del tutto inediti. Certo, si tratta di una spilla che non vi permette di acquisire alcuna abilità particolare, ma di una trovata sicuramente interessante che, siamo certi, vi strapperà più di un sorriso.