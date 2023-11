Nicolas Cage contro il suo cameo in The Flash: la CGI ha cambiato la scena di Superman

Nicolas Cage ha rivelato che il cameo del suo Superman in The Flash è stato cambiato dalla CGI.

Nicolas Cage, dopo aver espresso soddisfazione per essere riuscito finalmente ad apparire come Superman in The Flash, ha contestato il cameo in cui è apparso nei panni dell’Uomo d’Acciaio. Secondo l’attore quell’apparizione è stata un vero e proprio incubo, anche perché la CGI l’ha cambiata.

In una recente intervista con Yahoo! Entertainment, Cage ha espresso il suo disappunto per quel cameo in The Flash. Ecco le sue parole:

Quello che avrei dovuto fare era letteralmente stare in una dimensione alternativa, e assistere alla distruzione dell’universo. Kal-El è stato testimone della fine di un universo e puoi immaginare, con il poco tempo che ho avuto, cosa poteva significare il fatto di trovare un modo per trasmettere questa cosa. Non avevo dialoghi, dovevo trasmettere con i miei occhi quell’emozione. Sono stato sul set forse tre ore.

Ed ha aggiunto:

Ma, quando sono andato a vedere il film, mi sono ritrovato in una situazione in cui combattevo contro un ragno gigante. Non era quello che avevo fatto. Non penso che sia stata [creata dall’intelligenza artificiale] quella sequenza. So che Tim [Burton] è arrabbiato nei confronti dell’uso che si sta facendo dell’intelligenza artificiale, così come lo sono io. Quella utilizzata per il cameo era CGI, ok, e l’hanno utilizzata per farmi combattere contro un ragno. Non ho fatto nulla di tutto ciò sul set, quindi non so cosa sia successo.

Successivamente Cage si è espresso in maniera ancora più decisa sull’intelligenza artificiale, e su ciò che è la sua idea di questo tipo di tecnologia. Ecco cosa ha dichiarato:

L’intelligenza artificiale è un incubo per me. È disumano. Non c’è niente di più disumano dell’intelligenza artificiale.

Da dove nasce il cameo di Nicolas Cage in the Flash

Ricordiamo che il cameo di Nicolas Cage in The Flash nasce dal progetto di Superman Lives, che fu messo in produzione negli anni Novanta, ma che non arrivò mai ad essere girato. La regia era stata affidata a Tim Burton, su una sceneggiatura realizzata da Kevin Smith.

Ma, di quel progetto non se ne fece nulla, e l’apparizione del ragno non era altro che una sorta di fissazione del produttore che fece nascere il progetto, che voleva a tutti i costi questa sequenza nel film. La stessa scena fu proposta nel titolo Wild Wild West con Will Smith.

Vi proponiamo qui di seguito la sequenza del cameo di Nicolas Cage in The Flash.

Il film non ha ottenuto un grande successo al botteghino, segnando la fine definitiva del DC Cinematic Universe iniziato con Zack Snyder.