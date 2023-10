La NASA ha lanciato un razzo per studiare la Nebulosa Velo

Nella notte tra domenica e lunedì, la NASA ha mandato in orbita un razzo sonda, equipaggiato con un sofisticato strumento di imaging e spettroscopia. Lo scopo della missione è ambizioso: raccogliere dati preziosi sull’impressionante Cygnus Loop, noto anche come Nebulosa Velo.

La Nebulosa Velo è colossale nuvola di polvere e gas. Il prodotto della morte di una stella massiccia circa 20.000 anni fa, circa 20 volte le dimensioni del nostro Sole. È ancora in espansione. Situato a 2.600 anni luce di distanza, proprio dove si trova “l’ala” della costellazione del Cigno, questo spettacolo celeste è una testimonianza della dinamicità duratura del nostro universo. Gli scienziati della NASA, tra le altre cose, sperano anche di recuperare nuove informazioni che ci aiutino a comprendere la nascita delle galassie.

🇺🇸 #NASA launched a new sounding rocket on Sunday to study a stellar event in the Cygnus Loop, which is a supernova remnant that took place 20,000 years ago.

The sounding rocket mission, named the Integral Field Ultraviolet Spectroscope Experiment (INFUSE) was launched from the… pic.twitter.com/86s6BkN6WQ

