Dead Space 3: “Lo rifarei da zero, riscrivendo completamente la storia” dice lo sceneggiatore

Dead Space 3 è stato il titolo di minor successo della serie. Lo sceneggiatore ha rivelato che oggi lo rifarebbe da zero, riscrivendo la storia e non solo.

Dead Space 3 è il capitolo che ha riscosso meno successo di pubblico della saga dedicata ad Isaac Clarke poiché si discosta troppo a livello di dinamiche di gameplay rispetto ai precedenti episodi. Sul controverso terzo capitolo di Dead Space, si è soffermato anche lo sceneggiatore Chuck Beaver, il quale nel corso della sua intervista con il canale Youtube CaptainBribo, ha rivelato che, se potesse, “lo rifarebbe da zero, riscrivendo la storia e riducendo al minimo la componente action” che al contrario resta centrale nell’opera originale. In più, Beaver imposterebbe la nuova storia tutta su un “Isaac spezzato“, dando così ancora più peso a ciò che il protagonista ha vissuto nelle precedenti avventure.

Visto che si sta parlando dei remake di Dead Space, rifarei Dead Space 3 quasi completamente pur mantenendo la lore su cui si basa e che i giocatori possono scoprire nel corso dell’avventura, manterrei Ellie seppur con una diversa relazione con Isaac e riscriverei l’intera storia principale” ha riferito Beaver, aggiungendo che manterrebbe la parte cooperativa ma con un’impostazione più da Survival Horror.

Lo sceneggiatore si è poi soffermato anche sui motivi per cui secondo lui Dead Space 3 è andato storto: “Il piano [con Dead Space 3] era di espanderci in altri generi di gioco. Tutti quei pezzi insieme non solo non hanno generato un nuovo pubblico, ma hanno perso il vecchio pubblico. Non ci è stato permesso di fare un gioco horror fin dall’inizio”.

Il successo del remake di Dead Space, potrebbe portare comunque EA Motive a considerare il rifacimento degli altri due capitoli. Da tempo, i fan sperano in un possibile ritorno della saga, magari con aggiunte e migliorie che possano portare la storia di Isaac su ben altre vette.