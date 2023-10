Twin Peaks: Elisabetta II era appassionatissima della serie cult

Collider ha ripreso delle parole di Angelo Badalamenti, rivelando una chicca da nerd: la regina Elisabetta II era appassionatissima della serie cult di David Lynch Twin Peaks, al punto che, una sera, rifiutò di partecipare ad un concerto di Paul McCartney, perché non poteva perdersi il nuovo episodio del telefilm.

Badalamenti, che è stato il compositore delle musiche di Twin Peaks (e che è scomparso lo scorso anno), ha rivelato questo dettaglio nel documentario Secrets From Another Place: Creation Twin Peaks, in cui lui e molte altre persone coinvolte nello show si sono riunite per raccontare la nascita del progetto.

Ecco le sue parole:

Quando Twin Peaks iniziò ad essere famoso in tutto mondo, volai a Londra per lavorare con Paul McCartney ad Abbey Road. E lui mi disse: “Lascia che ti racconti una storia”. Non molto tempo prima che ci incontrassimo, gli era stato chiesto di esibirsi per la Regina per le sue celebrazioni in occasione del suo compleanno. E quando l’ha incontrata, ha iniziato a dire: “Sono onorato di essere qui stasera, Vostra Maestà, e suonerò un po’ di musica per voi.” E la Regina dice: “Mi dispiace, ma non posso restare, sono le otto meno cinque e devo andare a guardare Twin Peaks!”

Badalamenti ha aggiunto ridendo che McCartney “mi ha dato un pugno con il braccio destro e ha usato alcuni epiteti nei mie confronti”.