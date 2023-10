Antartide: scoperta nuova circolazione oceanica sotto le piattaforme di ghiaccio

Uno studio condotto dalla Cornell University ha portato alla scoperta di un nuovo modello di circolazione dell’acqua di mare sotto le piattaforme di ghiaccio dell’Antartide. Questa ricerca rivela che i crepacci, in passato considerati semplici crepe nel ghiaccio, svolgono un ruolo significativo nell’influenzare la stabilità di queste piattaforme di ghiaccio.

Il protagonista di questa scoperta è stato l’innovativo robot sottomarino denominato Icefin, che è riuscito a esplorare un crepaccio alla base della Ross Ice Shelf. Questa spedizione ha prodotto le prime misurazioni tridimensionali delle condizioni oceaniche vicino alla zona di ancoraggio della costa, un punto cruciale in cui il ghiaccio antartico incontra la terraferma.

I risultati chiave di questa indagine hanno rivelato un modello di circolazione precedentemente sconosciuto, caratterizzato da un getto che convoglia l’acqua lateralmente attraverso i crepacci, oltre alle correnti ascendenti e discendenti precedentemente riconosciute. Inoltre, lo studio ha evidenziato come le formazioni di ghiaccio siano modellate nel tempo da flussi d’acqua in movimento e variazioni di temperatura.

Queste scoperte sono fondamentali per migliorare la comprensione e la previsione dei tassi di scioglimento e congelamento delle piattaforme di ghiaccio nelle zone di ancoraggio. Nonostante la loro importanza nel contribuire all’innalzamento globale del livello del mare, queste zone raramente sono state oggetto di osservazioni dirette.

Peter Washam, oceanografo polare e ricercatore alla Cornell, ha evidenziato l’importanza dei crepacci nell’influenzare le condizioni oceaniche e nel ventilare le cavità delle piattaforme di ghiaccio. Questo studio dimostra come i crepacci possano trasmettere condizioni oceaniche variabili, sia più calde che più fredde, attraverso le regioni più vulnerabili delle piattaforme di ghiaccio.

Il robot Icefin, con le sue telecamere, sonar, propulsori e sensori, è stato fondamentale per queste scoperte. Ha consentito di esplorare crepacci fino a quasi 150 piedi di profondità, fornendo immagini che hanno mostrato l’evoluzione dei modelli di ghiaccio all’interno di questi crepacci.

Questa ricerca è stata finanziata dal progetto RISE UP (Ross Ice Shelf and Europa Underwater Probe), nell’ambito del programma Planetary Science and Technology from Analog Research della NASA. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances, e offrono un’importante intuizione sulla complessa dinamica delle piattaforme di ghiaccio antartiche e il loro impatto sul cambiamento climatico globale.