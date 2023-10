Little Nightmares III: i segreti del gameplay nel nuovo video ufficiale

Namco Bandai ha appena rilasciato un nuovo video di gameplay ufficiale per Little Nightmares III, della durata di quasi venti minuti.

Dopo l’annuncio di qualche tempo fa, ecco un interessante video di gameplay – lungo ben 18 minuti! di Little Nightmares III, giocato in modalità cooperativa, che immerge i giocatori nelle profondità della Necropoli, svelando alcuni dei suoi segreti. In Little Nightmares III, i due protagonisti principali, Low e Alone, dovranno viaggiare attraverso la Spirale e trovare un modo per fuggire dal Nulla. Il loro viaggio inizia appunto nella Necropoli, un luogo particolare, creatosi dalle sabbie del deserto e alimentato dalle raffiche del vento.

È stato descritta come una città dall’eterna energia e dalla morte certa. Solitamente era abitata dagli Abitanti, ma oggigiorno l’antica metropoli è più una città fantasma in cui i due bambini dovranno evitare diversi pericoli, incluso il Monster Baby.

Solo e unicamente sul Bandai Namco Store è ora disponibile uno specialissimo diorama dedicato al gioco. Nella deserta Necropoli, dovrete strisciare con molta attenzione, perché la minaccia potrebbe arrivare da qualsiasi parte… anche sotto forma di un gigantesco bambino, desideroso di amore e attenzioni. Pensateci due volte prima di affrontare questa spaventosa creatura: la vostra unica possibilità di fuga potrebbe essere quella di scappare. Ritornate a uno dei momenti più iconici ed emozionanti di Little Nightmares III con questa figura di 15 cm, dettagliata e in edizione limitata, di Low & Alone che scappa dalla mano gigante del Monster Baby. Questo diorama esclusivo di Bandai Namco Store è in serie limitata di soli 1 999 esemplari numerati.

Per la prima volta nella serie, Little Nightmares III sarà giocabile in modalità cooperativa online, permettendo così di utilizzare uno dei due personaggi, Low o Alone, in questo spaventoso mondo; ad ogni modo sarà giocabile anche da soli, con la IA che controllerà il secondo personaggio. Little Nightmares III sarà disponibile nel 2024 per console (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch) e PC.

Leggi anche: