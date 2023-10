Lisa Frankenstein: il trailer della horror comedy al femminile

Si tratta di un interessante esperimento cinematografico quello di Lisa Frankenstein, una rielaborazione al femminile in chiave comedy horror della storia di Frankenstein. Da poco è stato diffuso il trailer.

Ecco il filmato.

Lisa Frankenstein è ambientato nel 1989, e segue la storia di una liceale impopolare, che rianima accidentalmente un bel cadavere vittoriano durante un temporale, e inizia a ricostruirlo nell’uomo dei suoi sogni utilizzando il lettino abbronzante rotto nel suo garage.

La storia è stata descritta come quella di un’adolescente incompresa e della sua cotta del liceo, che sembra essere un bel cadavere. Dopo che una serie di circostanze giocosamente orribili riportano in vita il personaggio, i due intraprendono un viaggio omicida per trovare l’amore, la felicità… e alcune parti del corpo mancanti lungo la strada.

Il film è una nuova interpretazione del classico romanzo horror di Mary Shelley, che arriva sullo schermo, scritta da Diablo Cody (Jennifer’s Body) e diretta da Zelda Williams.

Kathryn Newton (Freaky) e Cole Sprouse (“Riverdale”) sono i protagonisti del titolo. Nel cast figurano anche Carla Gugino (La caduta della casa Usher), Liza Soberano (Alone/Together), Joe Chrest (Stranger Things) e Henry Eikenberry (The Crowded Room).

Lisa Frankenstein arriverà nei cinema il 9 febbraio 2024.