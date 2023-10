EA Sports UFC 5: il più grande videogioco di MMA di sempre è da oggi disponibile

EA Sports UFC 5 è ora disponibile per PlayStation e Xbox: il nuovo Real Impact System trasforma l'esperienza UFC portando intensità, realismo e danni realistici.

Electronic Arts e UFC – la più importante organizzazione di arti marziali miste del mondo e parte di TKO Group Holdings – hanno presentato oggi EA Sports UFC 5 a livello mondiale, disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco, che debutta per la prima volta nella storia del franchise con il motore Frostbite, mostra sembianze dei lottatori meticolosamente dettagliate e performance senza interruzioni a 60 fotogrammi al secondo, con un enorme realismo delle azioni possibili. I membri EA Play su Xbox e PlayStation possono provare UFC 5 per dieci ore.

I danni in UFC 5 sono rappresentati dettagliatamente con un’accuratezza fedele allo sport. Più di 64.000 possibili combinazioni di danni facciali, una nuova fisica fluida e sistemi particellari di sangue e sudore modificano l’aspetto del lottatore durante l’incontro. Con la funzione Authentic Damage del Real Impact System, un taglio all’occhio dell’avversario diminuisce la precisione dei colpi e dei blocchi a causa della vista compromessa, mentre una ferita al polpaccio impedisce la mobilità. In UFC 5 i giocatori entrano nel famoso Ottagono con una maggiore profondità strategica e un maggiore realismo delle arti marziali miste (MMA).

UFC 5 presenta le caratteristiche più avanzate mai viste in un titolo di sport da combattimento, e EA ha portato ogni aspetto di questo gioco a un livello superiore. Con ogni nuova iterazione del franchise EA SPORTS UFC, il nostro obiettivo è quello di creare un gioco divertente e di intrattenimento che offra un realismo maggiore e un’esperienza UFC più profonda e coinvolgente. EA SPORTS ha ancora una volta stabilito lo standard per i giochi di sport da combattimento e ha messo a segno un colpo da maestro con UFC 5, la migliore versione del gioco fino ad oggi.

L’energia dei nostri fan entusiasti e la collaborazione con l’UFC ci hanno aiutato a realizzare un gameplay di MMA molto avanzato. Il Frostbite e il Real Impact System cambiano le carte in tavola e, se combinati con il debutto del Cinematic K.O. Replay, delle Seamless Submissions e dell’esperienza di Fight Week basata sugli eventi reali, UFC 5 è il gioco più realistico di sempre.

Per uno sguardo più approfondito alla suite completa delle nuove meccaniche del gameplay di UFC 5, i giocatori possono guardare il video di approfondimento di 21 minuti inerente al Gameplay di seguito.

UFC 5 comprende una serie di caratteristiche tra cui:

Replay KO cinematografico: I finali dei combattimenti sono mostrati con immagini più intense ed emozioni amplificate. Presentato in super slow motion con angolazioni e luci cinematografiche, l’impatto porta a vivere la vera intensità di UFC. Questa è solo una delle numerose ed entusiasmanti aggiunte alla serie di funzionalità presenti in UFC 5. Per saperne di più, guardate il trailer ufficiale di presentazione di 12 minuti.

Seamless Submissions: La prima meccanica Seamless Submissions evolve il sistema di prese con transizioni più rapide e senza minigiochi per massimizzare la fluidità del gioco. Il Grapple Assist aiuta i principianti mentre i veterani si addentrano nelle profondità del gioco. Le Seamless Submissions garantiscono un’esperienza di gioco più fluida e autentica per gli appassionati di grappling.

Fight Week: UFC 5 presenterà un servizio live aggiornato e strettamente collegato al flusso delle storie di questo sport, introducendo features come la Fight Week e i Fight Picks collegati a eventi UFC reali.

Modalità Carriera Online: La Carriere online include incontri basati sull’abilità, progressione di divisione e inseguimento del titolo attraverso quattro divisioni. I giocatori possono competere con un diverso lottatore creato in ogni divisione, consentendo loro di sfoggiare molteplici personalizzazioni del personaggio e oggetti cosmetici. Guarda qui il trailer di 10 minuti sulle modalità di gioco.

Controlli medici e interruzioni: Un infortunio significativo può indurre l’arbitro a interrompere l’incontro per un controllo medico. Se non si riesce a riparare il danno, il medico può interrompere l’incontro, aggiungendo autentiche sfide strategiche per i giocatori sotto pressione.

Nuovi colpi e reazioni: Le nuove animazioni dei colpi imitano i lottatori professionisti e i kickboxer, incorporando gomitate a terra e pugni, mosse rotanti, pugni al corpo e calci al polpaccio. Inoltre, le animazioni di reazione ai colpi e la fisica dell’impatto migliorano l’immersione del giocatore.

Alter Egos: Gli Alter Ego presentano nuove versioni dei migliori lottatori, mostrando momenti cruciali della carriera, apparizioni uniche e abilità correlate.

