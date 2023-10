Venere: il passato geologico potrebbe influenzare il futuro della Terra

Un recente studio condotto da ricercatori della Brown University ha rivelato che Venere potrebbe aver avuto una storia passata più dinamica e simile alla Terra di quanto inizialmente supposto. Le prove si basano su simulazioni utilizzando dati atmosferici di Venere, suggerendo che il pianeta avesse una tettonica a placche simile a quella terrestre miliardi di anni fa. Questo processo geologico, cruciale per la vita, coinvolge movimenti delle placche continentali che si spostano, si scontrano e si sovrappongono.

I movimenti tettonici sulla Terra hanno plasmato il paesaggio terrestre nel corso di miliardi di anni e hanno avuto un impatto significativo sulla formazione delle condizioni abitative. Tuttavia, Venere ha subito una deviazione brusca nella sua storia, conducendo alle attuali condizioni estreme con temperature capaci di fondere il piombo.

Questo studio sfida l’idea precedentemente accettata che Venere avesse sempre avuto una singola placca statica nota come “coperchio stagnante”. Gli esperti suggeriscono che tra 4,5 e 3,5 miliardi di anni fa, Venere ha sperimentato movimenti tettonici paragonabili a quelli della Terra primordiale, ma su scala più limitata.

Questa scoperta mette in luce la possibilità che Venere avesse ospitato vita microbica nelle sue fasi iniziali, suggerendo che i due pianeti fratelli fossero più simili nella loro storia di quanto precedentemente ipotizzato.

Inoltre, lo studio evidenzia che la tettonica a placche e l’abitabilità planetaria sono processi dinamici che possono variare nel tempo. Questo cambiamento di prospettiva indica che i pianeti potrebbero transire tra diversi stati tettonici e di abitabilità.

L’uso di Venere come riferimento per comprendere le atmosfere dei pianeti potrebbe rivelarsi una chiave importante per comprendere le loro storie ancestrali, poiché le superfici dei pianeti spesso non conservano adeguatamente questi dati. Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre Venere e potrebbero influenzare la nostra comprensione della storia e del destino della Terra, poiché potremmo trovarci di fronte a condizioni simili a quelle che hanno portato a cambiamenti radicali su Venere.

In futuro, le missioni DAVINCI della NASA potrebbero contribuire a confermare queste scoperte misurando i gas atmosferici venusiani. Tuttavia, rimane ancora da scoprire cosa abbia causato la cessazione della tettonica a placche su Venere, e questa ricerca apre nuove prospettive per indagare sul futuro del nostro pianeta.