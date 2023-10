Traffico e demenza: un nuovo studio analizza il preoccupante nesso

Questo studio fornisce un chiaro appello affinché le società prendano in considerazione gli impatti dell'inquinamento atmosferico legato al traffico.

Un recente studio congiunto condotto da ricercatori cinesi e britannici solleva preoccupazioni significative sull’effetto della vita vicino al traffico e dell’inquinamento atmosferico sulla demenza. Con l’urbanizzazione in costante aumento e un numero crescente di persone che vivono in prossimità di arterie stradali congestionate, il problema è diventato una questione di salute pubblica.

La ricerca ha rilevato che la vicinanza a strade trafficatissime è associata a un aumento del rischio di demenza e a cambiamenti nella struttura cerebrale. In particolare, gli inquinanti atmosferici, come il biossido di azoto e le particelle PM2,5, sembrano svolgere un ruolo chiave in queste correlazioni allarmanti.

Questo studio, condotto su un ampio campione di 460.901 partecipanti, ha esaminato dati raccolti dalla Biobanca del Regno Unito. È emerso che le persone che vivevano vicino a strade ad alto traffico avevano un rischio maggiore di sviluppare demenza, e questo è stato supportato da scansioni MRI che hanno mostrato cambiamenti strutturali nel cervello legati all’Alzheimer. In particolare, queste modifiche sono state osservate prima che i sintomi della demenza si manifestassero.

Questi risultati rafforzano l’importanza di affrontare il problema dell’inquinamento atmosferico. Ridurre l’esposizione a questi inquinanti legati al traffico potrebbe avere un impatto significativo sulla prevenzione della demenza.

Uno degli aspetti distintivi di questo studio è che ha focalizzato l’attenzione sull’inquinamento atmosferico come principale causa ambientale di demenza, contrariamente a studi precedenti che si concentravano sull’esposizione al rumore del traffico. Inoltre, il legame tra la vicinanza al traffico e la riduzione del volume cerebrale associato all’Alzheimer è stato messo in luce.

I ricercatori sperano che questi risultati spingano le autorità sanitarie e i pianificatori urbani a rivalutare le strutture della vita urbana, dando priorità alla riduzione degli inquinanti atmosferici. Questo potrebbe contribuire a preservare la salute pubblica e a migliorare il benessere delle comunità in tutto il mondo.

