RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe di Atari in arrivo il 1 novembre

Atari, uno dei brand dell’intrattenimento interattivo e di consumo più iconici al mondo, annuncia che il best-seller RollerCoaster Tycoon Adventures è in arrivo il primo novembre, in versione Deluxe per la prima volta nella sua storia, su Xbox e PlayStation. Inoltre, una versione aggiornata del gioco è in arrivo anche su Nintendo Switch. La versione fisica del gioco sarà disponibile nei negozi di tutto il mondo a partire dal 3 novembre.

L’aggiornamento ufficiale dell’acclamato simulatore di parchi divertimento di Atari, apre dunque i battenti anche su console. RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe introduce ottanta nuove attrazioni, comprese alcune nuove giostre stagionali a tema, che portano il numero totale di elementi a ben duecento. Una nuova interfaccia utente, ottimizzata per essere impiegata con i controller, permette inoltre ai giocatori di realizzare liberamente la costruzione dei parchi a tema. Il simulatore di montagne russe, con questi miglioramenti, consente di creare folli percorsi che sfidano la morte e la gravità con curve strette, improvvisi pendii e tanto altro.

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe è una versione alleggerita e accessibile del simulatore di parchi divertimento più celebre degli ultimi decenni. Lo scopo del videogioco è costruire parchi, personalizzare giostre, collocare attrazioni e personalizzare l’ambiente circostante con lo scopo di intrattenere e soddisfare i visitatori. Tre modalità di gioco, ottimizzate per l’utilizzo di controller, sfidano i videogiocatori a mettere alla prova la loro creatività e l’intelletto. Queste tre modalità, Avventura, Scenari e Sandbox, in aggiunta alle opzioni di personalizzazione, garantiscono innumerevoli ore di gioco.

RollerCoaster Tycoon è una delle serie di videogiochi più affascinante di sempre, con oltre 10 milioni di giocatori complessivi negli ultimi venticinque anni. Siamo entusiasti di poter condividere la versione Deluxe di RollerCoaster Tycoon con i fan, sia su console, sia su PC.

ha dichiarato Wade Rosen, presidente e amministratore delegato di Atari.

Caratteristiche Principali :

Una versione migliorata e ottimizzata del bestseller RollerCoaster Tycoon Adventures di Atari.

Tre differenti modalità di gioco, per favorire la varietà e la rigiocabilità: Sandbox, Avventura e Scenari.

Gameplay casual e accessibile e meccaniche semplificate rendono questo titolo adatto a tutte le età.

Oltre 80 nuove giostre, sette tipi di montagne russe diverse, nuove opzioni di personalizzazione e attrazioni tematiche stagionali portano il totale degli elementi utilizzabili a 200.

Costruisci percorsi con curve strette, improvvisi pendii e tanto altro, grazie al costruttore di montagne russe di facile utilizzo

Personalizzazione del terreno con quattro ambienti diversi che includono : Montagne Alpine, Canyon del Deserto, Giungla Tropicale e Paesaggio Lunare

Ottimizzato per i controller di console di nuova generazione, per un’esperienza fluida e divertente.

Opzioni di personalizzazione dei paesaggi ultra-dettagliate, per realizzare percorsi, aiuole e per aggiungere cespugli, alberi, fogliame e giochi d’acqua.

Libera l’artista che è in te con una ricca dotazione di colori, per dipingere giostre, montagne russe, negozi e ristoranti e rendere il tuo parco unico.

La serie RollerCoaster Tycoon è stata inaugurata nel 1999 da Chris Sawyer e da allora è stata apprezzata da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Ciascun capitolo pubblicato sin dal 2004, ha reso la serie incredibilmente popolare e ancora oggi continua a prosperare come una delle simulazioni più apprezzate di sempre. Oltre alle nuove versioni disponibili per PC, dispositivi mobile e Nintendo Switch, per la prima volta RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe porta l’esperienza anche sulle console di nuova generazione Xbox e PlayStation.

