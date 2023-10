John Lennon: in lavorazione una docuserie di Apple TV+ sulla sua morte

Apple TV+ ha deciso di sviluppare una docuserie che racconterà la morte di John Lennon. La voce narrante del documentario sarà quella di Kiefer Sutherland.

Il progetto sarà una docuserie in tre parti sull’omicidio di John Lennon. Intitolata “John Lennon: Murder Without a Trial”, la docuserie presenta “interviste esclusive a testimoni oculari e foto inedite della scena del crimine, che fanno nuova luce sulla vita e sull’omicidio dell’icona musicale e culturale John Lennon e sulle indagini e la condanna di Mark David Chapman, il suo assassino.

Murder Without a Trial è stato presentato come il documentario più approfondito sull’omicidio di Lennon del 1980. Alla produzione è stato concesso ampio accesso ai documenti del Dipartimento di Polizia di New York City, al Board of Parole e all’Ufficio del Procuratore Distrettuale attraverso il Freedom of Information Act richieste.

Oltre alle interviste esclusive con le persone più vicine a Lennon al momento del suo omicidio, la serie esamina anche da vicino le motivazioni del suo assassino attraverso conversazioni con gli avvocati difensori, gli psichiatri, i pubblici ministeri e gli investigatori di Chapman.