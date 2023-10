Bodies, la recensione: un’idea originale che si trasforma in un cliché

A volte si ha l’impressione che ci siano più serie tv che tempo per guardarle, ma Netflix sembra avere in mano un’idea originale con il suo ultimo drama investigativo, Bodies e ve ne parliamo nella nostra recensione.

La trama di Bodies inizia con un poliziotto londinese che scopre un cadavere in un vicolo nel 2023. Fin qui tutto sembra abbastanza convenzionale, ma la narrazione si espande rapidamente per mostrare altri tre detective, ognuno alle prese con la scoperta dello stesso identico corpo. La sorpresa? Lo fanno negli anni 1890, 1941 e 2053. Fortunatamente, la serie è più facile da seguire rispetto a quanto non lo sia spiegare, e i personaggi iniziano altrettanto disorientati come lo spettatore, ignari che questo corpo sia stato trovato in diversi momenti nel tempo.

Iniziamo naturalmente nel 2023. Amaka Okafor (vista di recente nel musical Take That “Greatest Days”) è ben scelta come protagonista della serie per offrire un punto d’accesso affidabile a una narrazione che altrimenti potrebbe risultare caotica. La sua detective Shahara Hasan è determinata ma moralmente forte, lavora in un’epoca in cui la diffidenza nei confronti della polizia è alle stelle, un tema che aggiunge un sottofondo interessante alla serie.

Mentre Hasan sta investigando, la narrazione si sposta nel 1890 e nel 1941, dove gli ispettori Hillinghead (interpretato da Kyle Soller) e Whiteman (interpretato da Jacob Fortune-Lloyd, noto per “The Great” e “Wolf Hall”) scoprono a loro volta lo stesso povero individuo. Hanno ognuno i propri problemi – Hillinghead lavora nella sporca Londra vittoriana, Whiteman in pieno Blitz – ma le domande sono le stesse.

Man mano che le loro indagini vengono bloccate o misteriosamente insabbiate, emerge gradualmente che c’è in gioco qualcosa di molto più grande. Alla fine del primo episodio, abbiamo il nostro primo sguardo al futuro, in cui la detective Maplewood (interpretata da Shira Haas, nota per “Unorthodox”) trova anche lei il corpo. Di seguito il trailer della serie pubblicato su YouTube:

Corpi, corpi, corpi…

Il creatore della serie, Paul Tomalin, ha utilizzato materiale dal romanzo grafico di Si Spencer ed ha adottato l’approccio “Cloud Atlas”, utilizzando lo stesso attore per interpretare personaggi in periodi temporali diversi, con Stephen Graham che offre una perfetta interpretazione di un antagonista straordinariamente spietato. La serie presenta anche un costante susseguirsi di nomi e frasi che ricorrono, alla maniera di “Doctor Who”. Tutto molto intrigante e che premia lo spettatore attento alla ricerca di indizi.

Sebbene i detective non abbiano molto in comune e lavorino in modi molto diversi, ognuno di loro deve affrontare pregiudizi diversi. Hasan, impegnata ma impetuosa, è musulmana ed è inizialmente incaricata di mantenere la pace durante una manifestazione di estrema destra. Whiteman, moralmente ambiguo, è ebreo durante la Seconda Guerra Mondiale. Hillinghead sembra essere il detective più retto, fino a quando un affascinante giornalista che indaga sullo stesso omicidio minaccia di svelare la sua sessualità repressa. Maplewood ha una disabilità che il NHS del 2053 può affrontare, ma solo se è disposta a offrire una lealtà incondizionata a uno stato oppressivo.

Sebbene siano state prese molte precauzioni per intrecciare le diverse linee narrative che si uniscono al limite della nostra comprensione, ci sono anche tocchi di perfezione nei dettagli più sottili, come i cambiamenti nella moda e negli accenti di Londra. Il futuro del Regno Unito è anche un luogo interessante da esplorare, non una distopia alla “Blade Runner”, ma uno stato impeccabile con un accenno di risolutezza di fondo senza eguali. Davvero un tocco interessante.

Considerazioni finali

Il problema principale di “Bodies” è che il livello di dettaglio richiesto per intrecciare questa narrazione richiede molte spiegazioni. La trama è al centro della scena, a scapito spesso della caratterizzazione. Ad eccezione del personaggio di Hasan, che è più tridimensionale, non c’è abbastanza tempo per sviluppare le personalità dei numerosi personaggi, un aspetto spesso evidenziato nelle serie crime. Non c’è spazio per scambi spiritosi o per creare scene di interrogatorio memorabili. Il dialogo spesso risulta poco sviluppato o, forse per risparmiare tempo, può sembrare un cliché del genere, con alcuni tropi e tipi di personaggi familiari inseriti.

“Bodies” di Netflix rappresenta un ambizioso esperimento narrativo, che sfortunatamente si perde in un labirinto di dettagli complessi, a scapito della caratterizzazione dei personaggi. La serie si distingue per la sua originale concezione, portando quattro detective in epoche diverse a indagare su un misterioso omicidio. Tuttavia, mentre l’idea di base è affascinante, la sua esecuzione soffre di alcune debolezze.

Netflix sembra aver cercato di ridurre il flusso inarrestabile di contenuti da binge-watching producendo una serie complessa che unisce quattro drammi investigativi in un’unica narrazione. “Bodies”, un adattamento in otto parti del romanzo grafico di Si Spencer, segue quattro detective in epoche diverse, dalla Londra passata a quella contemporanea fino al futuro. Questi investigatori si trovano ad affrontare una serie di omicidi misteriosi, con lo stesso modus operandi: un colpo di pistola all’occhio, nello stesso vicolo di Whitechapel. Questa coincidenza è sicuramente inquietante, ma il fatto che ogni omicidio coinvolga la stessa vittima è difficile da attribuire al caso.

Dovrebbe essere il punto di partenza per una trama avvincente, ma purtroppo la serie cade in una sequenza di noiose complicazioni. Gestire quattro narrazioni parallele richiede una trama intricata e una regia meticolosa. Tuttavia, qui manca un adeguato rispetto per l’ordine e la struttura, con la storia che salta erraticamente tra il 2023, il 1890, il 1941 e il 2053 ogni pochi minuti.

Un problema ancor più grande dell’intricata cronologia disorientante è il brusco cambio di tono da una scena all’altra. “Bodies” sembra un Frankenstein televisivo assemblato da parti di generi eterogenei che non si adattano bene l’una con l’altra. Mentre un detective si ritrova coinvolto in una strana storia d’amore di epoca, gli altri si trovano in un noir durante il Blitz, in un thriller contemporaneo sulla contro-terrorismo e in un distopico sci-fi.

Questi filoni narrativi faticano a convincere ognuno per conto proprio, e le cospirazioni sottostanti e i paradossi temporali che alla fine li collegano sono troppo artificiosi e intricati per fare un’impressione duratura. Nel tentativo di stimolare le nostre menti, la serie trascura di soddisfare la nostra intelligenza o di toccare le nostre emozioni.

Anche un cast talentuoso guidato da Shira Haas e Stephen Graham può fare ben poco con uno script carico di esposizione e intasato di cliché. Questo lascia “Bodies” privo di personaggi vitali e ben sviluppati. Quindi ci si ritrova a cercare di affezionarsi a qualcuno di loro senza avere il tempo necessario per riuscirci. A volte una buona idea da sola non basta a compensare quelli che sono peccati di forma e qui ne abbondano.

In conclusione, “Bodies” è un esperimento ambizioso che si sforza di portare l’originalità nella narrazione televisiva, ma soffre di una trama complicata e di una caratterizzazione dei personaggi davvero troppo trascurata. Mentre offre una premessa affascinante e un cast di talento, la serie non riesce a realizzare pienamente il suo potenziale. Tuttavia, potrebbe migliorare con futuri episodi, bilanciando meglio la trama e lo sviluppo dei personaggi.

“Bodies” è fedelmente e integralmente adattato dalla sua versione originale nei fumetti. I fan avranno poche lamentele in termini di continuità. Tuttavia, pur avendo quattro brillanti detective protagonisti, la nostra attenzione è alla fine messa troppo alla prova: questo è il vero problema, in fondo.

Bodies è disponibile per la visione streaming su Netflix.