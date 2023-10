Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ha ottenuto voti positivi dalla stampa internazionale

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, la raccolta che include i primi storici capitoli della serie di Metal Gear, ha ricevuto voti positivi dalla stampa che ha apprezzato il valore dell’operazione e la presenza dei piacevoli extra. Diamo dunque una rapida occhiata ai giudizi della stampa estera:

Leganerd.com – 75

Multiplayer.it – 7

God is a Geek – 9,5

Finger Guns – 9

WellPlayed – 8,5

Shacknews – 8

Push Square – 8

PlayStation LifeStyle – 8

GameSpot – 8

TRG – 8

Cultured Vultures – 7,5

Noisy Pixel – 7,5

Stevivor – 5

Come potete vedere, i voti riportati sono tutti al di sopra del 7 con valutazioni che superano la sufficienza piena, nonostante la natura pigra della raccolta. Nella nostra recensione, infatti, vi abbiamo spiegato che “Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 raccoglie alcuni titoli imperdibili nella storia del videogioco, includendo alcuni loro contenuti extra difficilmente reperibili prima, ma purtroppo solo in inglese. A differenza di MGS2 e MGS3, recuperati in versione remastered dalla HD Collection, gli altri capitoli inclusi nel Vol.1 vengono riproposti senza particolari migliorie e purtroppo subiscono il confronto con i tempi. La qualità intrinseca dei giochi rimane elevata, ma la collection risulta un po’ pigra e troppo diluita, con il rischio che si estenda oltre un futuro Vol.2 senza particolari motivi. Un’operazione commerciale troppo evidente, perdonata solo grazie all’enorme valore dei giochi che rende nuovamente disponibili.”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 sarà disponibile a partire da domani, 24 ottobre 2023 per PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch