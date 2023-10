Deadpool 3: il regista conferma i sorprendenti cameo

Dopo che si è diffusa la notizia che Taylor Swift potrebbe fare un’apparizione in Deadpool 3, il regista Shawn Levy ha dichiarato che, in effetti, nel film ci saranno dei cameo sorprendenti.

Ecco le sue parole:

Adoro la proliferazione di voci sul casting su Internet, perché non devo mai dire cosa è reale e cosa è fantasia, quindi seguirò semplicemente il cliché ‘no comment’ su tutto ciò che riguarda il casting di Deadpool 3. Dirò però che siamo fortunati in questo. Ci sono certamente delle voci completamente false, ma posso anche dire che alcune non lo sono affatto.

In precedenza, lo stesso Levy aveva dichiarato sul fatto che nel progetto fossero già inclusi Ryan Reynolds e Hugh Jackman:

Ci sono due grandi star del cinema insieme in un film che interpretano i loro ruoli più iconici: questo è il paradiso del regista. Quindi la storia, il tono, il film stesso si appoggia a quel dono di avere Deadpool e Wolverine come co-protagonisti in un film per la prima volta. Quindi, sicuramente non stiamo scappando da questo.