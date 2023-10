Rebel Moon: annunciato un fumetto prequel

Il film di Zack Snyder, dal titolo Rebel Moon, avrà un fumetto prequel che sarà realizzato da Titan Comics. Il titolo del comics sarà Rebel Moon: House of the Bloodaxe, e farà il suo esordio a gennaio.

Ecco la copertina del fumetto.

Il fumetto prequel Rebel Moon: House of the Bloodaxe sarà ambientato cinque anni prima degli eventi del primo film, e si concentrerà sui personaggi di Devra e Darrian Bloodaxe, leader di una banda di rivoluzionari fuorilegge (interpretati da Cleopatra Coleman e Ray Fisher) e la storia della loro formidabile famiglia.

Mentre la guerra si profila all’orizzonte sul pianeta Shasu, il leader della famiglia Bloodaxe è in dubbio tra il tener fede all’eredità di potere di suo padre e il mantenimento della pace. Spetta a lui risolvere i conflitti dentro di sé e nella sua famiglia, prima che l’intero pianeta scoppi in guerra.

Lo stesso Zack Snyder ha dichiarato sul progetto:

Sono entusiasta di collaborare con Mags per esplorare il ricco e complesso mondo dei fratelli Bloodaxe. In Rebel Moon: House of the Bloodaxe, i fan scopriranno le loro motivazioni, così come la genesi della ribellione.