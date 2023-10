Aquaman e il Regno Perduto: James Wan lo descrive come “una buddy comedy”

James Wan è tornato a parlare del capitolo sequel di Aquaman, ovvero Aquaman e il Regno Perduto, descrivendo il titolo come un buddy movie.

Ecco le sue parole:

Fin dall’inizio, ho pensato che il primo film sarebbe stato un qualcosa in stile All’inseguimento della Pietra Verde, ovvero una commedia romantica di azione e avventura. Mentre il secondo sarebbe stato una vera e propria buddy comedy. Volevo fare Tango & Cash! …Jason interpreta Arthur in modo straordinario; Patrick interpreta il tipo dritto. Non è diverso da quello che hanno fatto Will Smith e Tommy Lee Jones in Men In Black: così come Tommy, Patrick interpreta il tutto in modo asciutto, ma molto divertente.