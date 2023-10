The 7th Guest VR: un classico reimmaginato di ritorno in occasione del 30° anniversario

Per celebrare il suo 30° anniversario, The 7th Guest VR fa rivivere il pionieristico FMV tramite un live-action volumetrico di nuova generazione, The 7th Guest VR.

Il publisher e sviluppatore Vertigo Games, pioniere della VR con giochi come Arizona Sunshine e A Fisherman’s Tale, riapre i battenti di una delle dimore infestate più amate dei videogiochi, giusto in tempo per la spooky season. The 7th Guest VR, un remake VR completo e senza esclusione di colpi del classico cult di genere, è ora disponibile per le piattaforme PS VR2, Meta Quest e PC VR. L’iconico mistery sovrannaturale, The 7th Guest, è stato riportato in vita con la rivoluzionaria tecnologia VR di The 7th Guest VR. Questa nuova iterazione presenta una storia realistica e ricca di fascino come nessun’altra, poiché è stata riprogettata da zero per la VR. I giocatori possono immergersi in un gameplay rompicapo potenziato e sperimentare scene volumetriche d’azione dal vivo all’avanguardia. Queste scene mostrano vividamente le apparizioni spettrali degli sfortunati ospiti della villa in uno spettacolare 3D.

Siamo grandi fan dell’originale e siamo incredibilmente orgogliosi di aprire finalmente i battenti della Stauf’s Mansion per permettere ai giocatori di (ri)scoprire questo classico del genere, mentre la villa e i suoi memorabili personaggi prendono vita intorno a loro attraverso una tecnologia VR all’avanguardia. Con questo ambizioso remake VR, realizzato da zero, ci siamo posti l’obiettivo di innovare la narrazione dei videogiochi, proprio come fece l’originale quando divenne il pioniere dell’uso del full-motion video (FMV) su CD-rom. Non vediamo l’ora che i giocatori incontrino per la prima volta i performer in live-action catturati volumetricamente – e ci piacerebbe essere una mosca sul muro mentre tutto ciò accade!

ha dichiarato Paul van der Meer, Game Director di The 7th Guest VR.

In The 7th Guest VR, sei ospiti sono stati accolti nell’inquietante villa, ma qualcosa di sinistro è in gioco. Il ricco recluso e giocattolaio Henry Stauf si nasconde nell’ombra – e c’è un potere oscuro qui, avvolto nel mistero. Chi è il settimo ospite? Cosa vuole il giocattolaio da loro? E chi vivrà per raccontarlo? Man mano che si esplora l’inquietante villa, gli enigmi diventano sempre più impegnativi e i pericoli sono in agguato dietro ogni angolo, con ogni ombra, scricchiolio e tremolio di luce che aumentano la tensione. Sblocca nuove stanze e scopri segreti nascosti, mentre cerchi di mantenere la lucidità contro gli inquietanti orrori. The 7th Guest VR è l’avventura definitiva per gli appassionati di giochi di mistero e di avventura e per chi cerca un’esperienza VR nuova e innovativa.

