Martin Mystère: in sviluppo una serie animata tratta dal fumetto

Il fumetto della Sergio Bonelli Editore su Martin Mystère diventerà prossimamente una serie animata. Si tratta di un progetto in 3D, che sarà sviluppato da Powerkids Entertainment Ltd. e Bonelli Entertainment, ed uscirà nel 2025.

Qui sotto potete vedere un’immagine tratta dalla nuova serie animata su Martin Mystère.

Il titolo del progetto sarà Martin Mystère: The New Animated Series, e si tratta di una serie che sarà adatta per un pubblico di tutte le età. La produzione inizierà entro quest’anno.

Powerkids Entertainment si occuperà della distribuzione internazionale del cartone animato. La serie animata su Martin Mystère vede un ritorno sullo schermo del personaggio, dopo che nel 2003 è stata realizzata una produzione durata complessivamente 66 episodio.

Ricordiamo che il personaggio di Martin Mystère è stato lanciato nel 1982, frutto della mente creativa di Alfredo Castelli. Si tratta di un investigatore, noto come “detective dell’impossibile”, che si dedica a enigmi storici, e situazioni paranormali.

Martin Mystère è una delle serie più longeve della Sergio Bonelli Editore.