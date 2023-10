Deadpool 3: l’uscita del film è stata posticipata

Lo sciopero prolungato degli attori di Hollywood sta producendo ulteriori ritardi per quanto riguarda le uscite cinematografiche. Da poco è stato annunciato il posticipo di Deadpool 3.

Il titolo doveva uscire il 3 maggio 2024, ma non sarà così. Marvel e 20th Century Studios non hanno annunciato una nuova data d’uscita del film.

Già molti fan ipotizzavano che Deadpool 3 avrebbe subito un ritardo, considerando che lo sciopero SAG-AFTRA in corso stava rendendo il calendario per il completamento della produzione sempre più difficile.

Le riprese di Deadpool 3 erano iniziate a maggio di quest’anno; la produzione è continuata durante lo sciopero della WGA, perché la sceneggiatura era già terminata, ma è stata finalmente interrotta a luglio quando è iniziato lo sciopero degli attori.

Il regista di Deadpool 3 Shawn Levy aveva in qualche modo già anticipato la notizia con queste parole durante un’intervista:

Non so nemmeno se abbiamo ufficialmente [una data di uscita]. So che dovrebbe essere quella del 3 maggio. Certamente, lo sciopero degli attori e la lunga pausa nella produzione hanno messo a serio rischio quella data di uscita. Abbiamo girato metà del film. Ho montato metà del film. Non vediamo l’ora di tornare al lavoro e far uscire questo titolo l’anno prossimo.