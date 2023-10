J.K. Rowling dichiara che andrebbe anche in carcere per le sue opinioni sui transgender

J.K. Rowling ha continuato a sostenere la sua idea sulla questione dei transgender, e si farebbe incarcerare per continuare a sostenerla.

J.K. Rowling ha di recente dichiarato che sarebbe disposta anche ad andare in carcere, pur di continuare a sostenere la sua opinione sui transgender.

Ecco il messaggio scritto dalla stessa J.K. Rowling:

Farei volentieri anche due anni di carcere, se l’alternativa fosse il dover per forza dire delle cose a cui non credo, ed arrivare alla negazione forzata della realtà e dell’importanza del sesso. Essere portata davanti ad una corte per essere giudicata sarebbe ancora più divertente che stare su un red carpet.

J.K. Rowling continua a portare avanti una battaglia personale che riguarda l’affermazione del sesso biologico, contro la questione dei diritti dei transgender.

Su questa questione si sono aperti diversi fronti e situazioni. J.K. Rowling non ha partecipato alla reunion dei protagonisti della saga di Harry Potter. In precedenza si era parlato del fatto che la produzione non avesse voluto includere la scrittrice.

Ma, successivamente, la stessa J.K. Rowling ha dichiarato che, in realtà, sia stata lei stessa a rifiutare l’invito.

