Football Manager 2024 ora disponibile in accesso anticipato

Il progresso non si ferma mai, quando insegui la gloria nel mondo del calcio. Da questo momento, i giocatori di tutto il mondo possono scoprire nuovi modi per trionfare grazie alla versione in accesso anticipato di Football Manager 2024, disponibile ora su Steam ed Epic Games Store. Chi ha prenotato FM24 presso un rivenditore digitale autorizzato SEGA può ora accedere a Steam o Epic e avviare il gioco direttamente dalla propria libreria (l’accesso anticipato è disponibile solo presso i rivenditori digitali autorizzati da SEGA: controllate qui per l’elenco completo dei rivenditori digitali e per maggiori dettagli su cosa significa rivenditore autorizzato da SEGA).

Quella in accesso anticipato è una versione quasi completa (ma non definitiva!) di FM24, perciò potrebbe essere soggetta ad alcuni bug e problemi durante la partita. Queste problematiche possono essere segnalate direttamente al team di Sports Interactive tramite il pulsante “Segnala bug” nella barra laterale del gioco. Inoltre, è attiva la modalità online, ma non sarà possibile accedere a Steam Workshop o agli editor fino all’uscita del gioco completo.La versione in accesso anticipato contiene anche informazioni che sono ancora in fase di approvazione da parte dei legittimi proprietari dei diritti e potrebbe contenere dati che, al momento, non riflettono ancora accuratamente quelli del mondo reale. Per fare un esempio concreto, alcuni club e alcuni asset relativi ai calciatori potrebbero essere assenti durante l’accesso anticipato.

Le carriere per giocatore singolo avviate nella versione in accesso anticipato di FM24 potranno essere trasferite alla versione completa, disponibile da lunedì 6 novembre. FM24 è la ventesima edizione, nonché la più completa di sempre, dell’iconica serie targata Sports Interactive e SEGA e introduce la tanto attesa possibilità di importare i salvataggi da FM23. L’edizione di quest’anno è una lettera d’amore verso il calcio e rappresenta l’apice di 20 anni di duro lavoro per raggiungere il più alto livello possibile di realismo. FM24 contiene diverse caratteristiche inedite frutto dei suggerimenti degli addetti ai lavori attraverso partnership nuove ed esistenti.

La costante evoluzione alla base del calcio è sottolineata dalle numerose modifiche all’esperienza della partita, che consentono di utilizzare alcuni degli approcci tattici più in voga nel mondo reale. Le rotazioni posizionali intelligenti e il nuovo ruolo del terzino invertito mettono a disposizione nuovi strumenti per sperimentare, mentre le partite beneficiano di animazioni migliorate per i giocatori e di un sistema di illuminazione e un modello fisico della palla più realistici. Fanno il loro debutto anche i preparatori per i calci piazzati, da sfruttare con l’editor per le palle inattive aggiornato che offre nuovi modi intuitivi per creare schemi vincenti in ogni scenario.

Nelle altre aree del gioco, spiccano gli aggiornamenti al mercato condotto dagli allenatori dell’IA e al sistema di finanze interno, che aumentano il livello di sfida e dinamismo in ogni carriera. L’introduzione degli intermediari e la funzionalità rivista degli agenti offrono una serie di strumenti più vicini a quelli reali per vendere i giocatori e allestire nuove rose. Inoltre, ora sarà possibile a dare di più assegnando degli obiettivi per migliorare il livello delle loro prestazioni. Oltre a questo, gli allenatori beneficeranno di interazioni più realistiche e costruttive con la squadra e lo staff.

Un nuovo accordo di licenza con la Meiji Yasuda Insurance Ltd J.1 League, J.2 League e J.3 League permette per la prima volta di selezionare il Giappone come paese giocabile. A questo, si aggiunge il supporto del giapponese alle lingue ufficiali del gioco. Se non avete ancora effettuato la prenotazione, non temere: prenotando FM24 su PC o Mac presso un rivenditore digitale aderente all’iniziativa tra oggi e lunedì 6 novembre, data di uscita del gioco completo, otterrete uno sconto del 10% e la versione in accesso anticipato. Per ulteriori dettagli su FM24, comprese alcune caratteristiche svelate in esclusiva per i membri di FMFC, visitate www.footballmanager.com.

