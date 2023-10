Festa del Cinema di Roma: omaggio alla grande Isabella Rossellini

Domani, venerdì 20 ottobre, alle ore 16 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, Isabella Rossellini riceverà il Premio alla Carriera della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il riconoscimento sarà consegnato da Renzo Arbore e Alice Rohrwacher nel corso di una masterclass che l’artista terrà con il pubblico della Festa. La manifestazione proporrà inoltre agli spettatori una retrospettiva di opere che l’hanno vista protagonista come filmmaker, sceneggiatrice e attrice di straordinario valore.

Fra i suoi lavori come regista la sezione Storia del Cinema presenterà oggi, giovedì 19 alle ore 17 nella Sala Cinecittà della Casa del Cinema, Seduce Me (ep. 10), Green Porno (ep. 18) con Jody Shapiro, e Fox Film. Spiega Isabella Rossellini:

Era l’inizio di Youtube e Robert Redford ebbe l’intuizione di produrre dei film corti, com’era alle origini del cinema. Mi propose di fare una serie di film di non più di due minuti l’uno, su un tema ambientalista. È nato così Green Porno. La serie ebbe un grande successo e ho continuato poi con Seduce Me, sulle diverse strategie di corteggiamento degli animali. Fox è il filmetto che ho fatto durante il lockdown causato dal COVID. Affronta un argomento scientifico che mi affascina: la domesticazione degli animali.

La proiezione sarà replicata domani, venerdì 20 ottobre alle ore 19.45 nella Sala Fellini.

Martedì 24 alle ore 17 (Sala Cinecittà) sarà la volta di Animals Distract Me, Mammas (ep. 10) e Darwin, What? (ep. 2). Dice Isabella Rossellini:

Animals Distract Me racconta una giornata tipo nella mia vita: è la mia giornata con gli animali, che mi distraggono, perché mi interessano. Mammas è una serie scientifico-comica sull’istinto materno.

In Darwin, What?, lo scienziato britannico appare in sogno a Isabella Rossellini ed essendo lei attrice, le parla delle espressioni sui volti degli umani e degli animali.

Nell’ambito dell’omaggio a Isabella Rossellini, la Festa del Cinema ha dato Carta Bianca all’artista per realizzare una rassegna di titoli da lei selezionati da presentare al pubblico. Fra le opere in programma, alcuni suoi successi da interprete: Left Luggage di Jeroen Krabbé (20 ottobre ore 17 Sala Cinecittà), Velluto blu di David Lynch (21 ottobre ore 11 Sala Cinecittà), La morte ti fa bella di Robert Zemeckis (22 ottobre ore 11 Sala Cinecittà), e due film di Guy Maddin, The Saddest Music in the World (25 ottobre ore 15 Sala Cinecittà) e My Dad Is 100 Years Old (26 ottobre ore 17 Sala Cinecittà). Inoltre, fra i titoli che la vedono protagonista sarà presentato, nella sezione Best of 2023 della Festa del Cinema, La chimera di Alice Rohrwacher, in programma mercoledì 25 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli Auditorium Parco della Musica. Il pubblico potrà inoltre assistere, grazie agli archivi delle Teche Rai, ai suoi reportage da New York per il programma televisivo “L’altra domenica” (22 ottobre ore 17.15 Sala Cinecittà). Fra le opere della Carta Bianca anche Stromboli (Terra di Dio) di Roberto Rossellini, il primo film del cineasta girato con Ingrid Bergman (26 ottobre ore 17 Sala Cinecittà), e Sinfonia d’autunno di Ingmar Bergman, ultimo film interpretato dalla Bergman (27 ottobre ore 16.45 Sala Cinecittà).

