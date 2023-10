Zombie Plane: Chuck Norris reciterà in un film in cui combatterà gli zombi

Chuck Norris è stato coinvolto in una produzione da zombie movie a commedia dal titolo Zombie Plane.

Chuck Norris è stato uno dei meme e dei personaggi virali dello scorso decennio, perciò fa simpatia e curiosità il fatto che sia stato coinvolto in una produzione che lo metterà a confronto con degli zombie: Il titolo del film è Zombie Plane.

Il film Zombie Plane con Chuck Norris vedrà nel cast anche Vanilla Ice e Sophie Monk. Il The Hollywood Reporter ha detto sul titolo:

Zombie Plane è incentrato su un’organizzazione governativa segreta che recluta celebrità come agenti sotto copertura, e che insieme devono salvare l’umanità da un attacco di zombi.

Perciò Chuck Norris, Vanilla Ice e Sophie Monk interpreteranno se stessi. In particolare, Norris vestirà i panni del comandante Chuck Norris, che ha fatto da mentore e addestrato Ice a diventare un agente segreto mortale.

Lav Bodnaruk e Michael Pier dirigeranno il film sugli zombie per la Radioactive and Entertainment Squad. Il titolo sarebbe già stato girato all’inizio di quest’anno in Australia.

Shaked Berenson di Entertainment Squad ha dichiarato: