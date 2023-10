X introduce l’abbonamento anti-bot a 1 dollaro

La piattaforma di social media X, precedentemente nota come Twitter, ha dichiarato che sperimenterà un nuovo modello di abbonamento che prevede il pagamento di una quota annuale di 1 dollaro per le funzioni di base. Il nuovo abbonamento, denominato “Not A Bot”, farà pagare agli utenti i like, i repost o le citazioni dei post di altri account e i segnalibri dei post. Musk sostiene da sempre che l’abbonamento mensile o annuale è, secondo lui, l’unico modo per affrontare il problema degli utenti falsi sulla piattaforma.

Combattere i bot e gli spammer

La tariffa dell’abbonamento varierà da Paese a Paese in base al tasso di cambio. X ha detto che il nuovo metodo sarà disponibile per la prima volta per gli utenti della Nuova Zelanda e delle Filippine. Importante sottolineare che i nuovi utenti che non desiderano abbonarsi potranno solo visualizzare e leggere i post, guardare i video e seguire gli account. Gli utenti esistenti, invece, non saranno interessati a questi cambiamenti. In altre parole, per l’abbonamento Not a Bot bisogna non essere mai stati utenti Twitter/X. Inoltre, occorre registrarsi da web (non su smartphone) e ottenere la verifica del proprio numero di telefono. La tariffa varierà per Paese, con il primo test in Nuova Zelanda e Filippine (scelti probabilmente perché in questi due Paesi le attività dei bot sulla piattaforma sono decisamente significative).