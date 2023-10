Proposta una nuova legge della natura: l’evoluzione riguarda anche pianeti, minerali, l’atmosfera, non solo gli animali

Nove tra scienziati e filosofi propongono una nuova legge della natura, denominata “Law of increasing functional information” (legge dell’aumento dell’informazione funzionale), che amplia i concetti sull’evoluzione biologica promulgati da Darwin 164 anni fa. Secondo questa legge, i sistemi complessi, viventi e no, si evolvono verso stati di maggiore strutturazione, diversità e complessità nel corso del tempo.

“Consideriamo l’evoluzione come un processo universale che si applica a numerosi sistemi, sia viventi che non viventi, che aumentano in diversità e modelli nel tempo”, ha dichiarato il mineralogista e astrobiologo della Carnegie Institution for Science Robert Hazen, coautore dell’articolo scientifico che descrive la legge nella rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

L’evoluzione, quindi, non riguarderebbe solo gli esseri viventi ma si applicherebbe anche a livello atomico, molecolare, planetario e stellare. La legge propone che i sistemi in evoluzione si formano da interazioni e progrediscono quando vengono selezionate solo le configurazioni migliori per la loro utilità.

I tre pilastri dell’evoluzione della “Law of increasing functional information“

Gli autori indicano tre concetti universali di selezione nella loro nuova legge: la capacità di base di durare nel tempo; la natura duratura dei processi che possono consentire l’evoluzione; l’emergere di nuove caratteristiche come un certo adattamento a un ambiente. Alcuni esempi biologici di questa “generazione di novità” sono gli organismi che sviluppano la capacità di nuotare, camminare, volare e pensare. La nostra specie è emersa dopo che la linea evolutiva umana si è differenziata da quella degli scimpanzé e ha acquisito una serie di caratteristiche, tra cui la camminata eretta e l’aumento delle dimensioni del cervello.

L’importanza di formulare una legge di questo tipo è che fornisce una nuova prospettiva sul perché i diversi sistemi che compongono il cosmo, ad esempio, si evolvono nel modo in cui si evolvono, e può consentire previsioni su come sistemi sconosciuti.