L’India annuncia: primo astronauta sulla Luna entro 2024

L’India ha fissato obiettivi audaci per l’esplorazione spaziale, infatti è recente l’annuncio di voler inviare un astronauta sulla Luna entro il 2040. Il Primo Ministro, Narendra Modi, ha dato istruzioni al dipartimento spaziale indiano per sviluppare una roadmap per l’esplorazione lunare e ha incluso piani per la creazione di una stazione spaziale indiana, chiamata “Bharatiya Antariksha Station“, entro il 2035. Questi progetti spaziali arrivano dopo il successo della missione indiana sulla Luna, che ha ottenuto un atterraggio sul polo sud del satellite. L’India è diventata il primo paese a raggiungere questo traguardo dopo il fallimento di un tentativo analogo da parte della Russia. Modi ha anche incoraggiato la comunità scientifica a esplorare missioni su Venere e Marte. Questi piani indicano un deciso impegno dell’India nel settore spaziale e promettono nuove e affascinanti fasi di esplorazione nello spazio profondo.