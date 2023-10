Kick-Ass: le riprese del reboot inizieranno a breve

Durante il New York Comic Con 2023 sono stati dati degli aggiornamenti sul reboot di Kick-Ass, con il regista Matthew Vaughn che ha parlato del fatto che le riprese inizieranno a breve.

Ecco le sue parole:

Grande aggiornamento: inizieremo a girare il reboot di Kick-Ass, e lavoreremo su qualcosa che non è mai stato fatto prima in un film. Tutto questo è molto, molto emozionante. Mi piaceva Kick-Ass, mi piacerebbe fare un Kick-Ass 3 con quei personaggi, ma penso che dovremmo usare un sorbetto, diciamo, per pulire il palato di tutti, ricordare a tutti che Kick-Ass è un qualcosa di diverso. Si parlerà tanto di questo film, a tutti piacerà, e si chiederanno cosa siamo riusciti a fare. Si tratta di una produzione che avrà lo spirito del primo Kick-Ass realizzato, però, in modo contemporaneo.