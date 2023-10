Mortal Kombat Onslaught è ora disponibile, gratuitamente, per dispositivi mobile

Dopo il successo di Mortal Kombat 1, ben accolto da pubblico e critica, ecco arrivare anche uno spin-off mobile, per dispositivi iOS e Android: Mortal Kombat Onslaught, disponibile da oggi come videogioco free-to-play a quest’indirizzo. Sviluppato, come il titolo principale, sempre da NetherRealm Studios, Mortal Kombat: Onslaught presenta una storia esclusiva, pensata appositamente per i dispositivi mobile, ricca di azione e incentrata sul tentativo di distruzione di Shinnok e completata con grafica di pregio, filmati cinematografici e gli immancabili “kombattimenti” spaccaossa: quando il Dio Anziano tenterà di riottenere il suo potere raccogliendo le reliquie da ogni regno, i giocatori dovranno andare in soccorso di Raiden e costruire una squadra di kombattenti per proseguire attraverso le imponenti battaglie a squadra in tempo reale, così da sventare questo piano malvagio.

Come spiegato dalla sinossi ufficiale, in Mortal Kombat: Onslaught, i giocatori potranno scatenare il caos più totale in rapide battaglie strategiche con fino a dieci personaggi in contemporanea. Mortal Kombat: Onslaught introduce un nuovo livello di strategia al gioco che permetterà ai giocatori di costruire le proprie squadre in libertà, per fronteggiare i diversi nemici e sfide.

Mortal Kombat: Onslaught presenta naturalmente numerosi lottatori iconici come Sub-Zero, Liu Kang, Scorpion, Goro, Johnny Cage e Kitana, oltre a rare varianti di kombattenti klassici come Cyrax e Smoke. I kombattenti sono già più di cinquanta ed è possibile farli salire di livello per potenziarli in vari modi. Ogni kombattente ha abilità e attacchi speciali unici, da bilanciare nelle squadre assortendo i team in modo strategico. Naturalmente si potrà combattere contro giocatori da tutto il mondo per ottenere ricompense e scalare le classifiche della PvP Arena.

Sinossi:

I regni sono bloccati in Mortal Kombat da eoni. È stato versato sangue e si sono prese vite in duelli epici tra luce e oscurità. Ora gli Dèi Anziani hanno bisogno che TU entri in azione unendoti alle battaglie che definiranno il futuro dei Regni! Esplora il vasto mondo di Mortal Kombat in un viaggio RPG dai tratti cinematografici, solo su mobile. Costruisci una squadra con i tuoi kombattenti preferiti della storia di Mortal Kombat e schierali contro ondate di nemici assetati di sangue.

Leggi anche: