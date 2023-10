Batman: Jack Nicholson era allergico al trucco del Joker

Un video di dietro le quinte del film Batman, mostra la lavorazione per il trucco del Joker di Jack Nicholson.

Un video di dietro le quinte sulla realizzazione del Batman di Tim Burton ha rivelato il lavoro fatto sul trucco del Joker di Jack Nicholson, svelando che l’attore era allergico proprio ad un tipo di prodotto utilizzato per truccarlo.

Ecco il filmato.

Lo stesso Nicholson ha fatto notare di essere allergico alla gomma Spirit, un tipo di adesivo utilizzato principalmente per protesi di costumi come parrucche e maschere.

La sua allergia ha fatto sì che il team dei truccatori non potesse fare affidamento su alcuni degli strumenti standard per dare vita al personaggio, dovendo ingegnarsi per trovare soluzioni alternative.

Il truccatore Nick Dudman ha anche parlato del processo dietro alla creazione del trucco specifico per il viso di Nicholson. Il lavoro è iniziato con i calchi del volto, ed ha poi creato un effetto esagerato con il trucco per creare un sorriso sempre presente. Dudman ha cercato poi di garantire che il trucco non ostacolasse nulla del volto di Nicholson.