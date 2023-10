Avengers: Endgame – Oggi è il giorno della battaglia finale e della morte di Tony Stark

Oggi, 17 ottobre 2023, all’interno del Marvel Cinematic Universe, il personaggio di Tony Stark sarebbe morto dopo la battaglia finale di Avengers: Endgame.

Ricordiamo che il Tony Stark di Robert Downey Jr. si è immolato per la causa degli Avengers, e di tutti gli esseri umani, nello scontro finale con Thanos in Endgame.

Mentre gli Avengers cercavano di sconfiggere Thanos durante la battaglia, Iron Man si sacrificò per annullare lo schiocco e riportare in vita metà della vita nell’universo. Secondo le ricostruzioni fatte, il giorno dell’evento è stato proprio il 17 ottobre 2023. A causa dei giochi temporali, e del fatto che nel film c’è un salto nel tempo di cinque anni, abbiamo anche noi raggiunto il “presente” dell’MCU.

La morte di Tony Stark ha sconvolto tutti gli appassionati Marvel, ed è dal 2019, da quando è uscito al cinema Avengers: Endgame, che ci si chiede se mai il character ritornerà sul grande schermo.

C’è da considerare che il fatto che il Marvel Cinematic Universe si sia aperto al Multiverso, permetterebbe in qualsiasi momento di proporre una realtà alternativa in cui Tony Stark è ancora in vita.