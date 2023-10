Bonus colonnine: come funziona l’incentivo per imprese e professionisti

Il governo italiano ha annunciato un nuovo incentivo chiamato “bonus colonnine” rivolto alle imprese e ai professionisti che scelgono veicoli elettrici. Questo bonus coprirà fino al 40% delle spese sostenute per l’installazione di infrastrutture di ricarica, come colonnine per veicoli elettrici, e sarà disponibile per un periodo limitato.

Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che il bonus sarà aperto per le richieste dal 10 al 30 novembre. Tuttavia, è possibile compilare la domanda già a partire dal 26 ottobre. Questo incentivo fa parte degli sforzi del governo per promuovere la mobilità elettrica nel paese, un obiettivo fortemente sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il PNRR prevede investimenti di oltre 700 milioni di euro per sviluppare oltre 20.000 infrastrutture di ricarica entro il 2026.

Il “bonus colonnine” è destinato a imprese di qualsiasi dimensione in tutto il territorio nazionale, nonché a singoli professionisti. Coprirà il 40% delle spese ammissibili sostenute dopo il 4 novembre 2021, soggette a fatturazione elettronica. Le risorse stanziate dal governo ammontano a 87,5 milioni di euro, di cui 70 milioni saranno destinati all’acquisto di infrastrutture di ricarica con un costo totale inferiore a 375.000 euro. Altri 8,75 milioni di euro sono previsti per infrastrutture con un valore superiore a questa soglia, e gli ultimi 8,75 milioni sono riservati ai professionisti.

Le spese coperte dal bonus colonnine includono l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica, oltre alle spese per gli impianti elettrici, le opere edili necessarie, gli impianti e dispositivi per il monitoraggio. Il contributo coprirà fino al 10% del costo totale per l’acquisto e l’installazione. Anche le spese per la connessione alla rete elettrica, la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza e i collaudi possono rientrare nell’ambito di copertura.

Inoltre, esiste un “bonus colonnine” separato per privati e condomini, che può coprire fino all’80% delle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Questo bonus sarà aperto per le richieste dal 19 ottobre al 2 novembre, e le risorse disponibili ammontano a 40 milioni di euro.

È importante notare che il bonus colonnine è stato prorogato per il 2023 e il 2024, con risorse aggiuntive. Le condizioni specifiche e le modalità di presentazione delle domande possono essere ottenute attraverso Invitalia, l’agenzia che gestisce il programma per conto del Ministero dell’Ambiente. Con questo incentivo, il governo mira a promuovere l’adozione di veicoli elettrici e l’infrastruttura di ricarica in tutto il paese.